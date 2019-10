Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen von 7420 auf 7150 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Fulvio Cazzol vertraut in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass sich der Konsumgüterkonzern 2020 auf eine Umsatzbelebung konzentriert. Sie sollte zu einer Neubewertung der Aktie führen. Weiter sinkende Markterwartungen dürften derweil zunächst nicht verwundern./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 20:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-10-23/13:23

ISIN: GB00B24CGK77