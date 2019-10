BERLIN (Dow Jones)--In der SPD hat die Kritik an dem Vorschlag von Verteidigungsministerin und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer für eine Schutzzone in Nordsyrien an Schärfe zugenommen. "Es ist kein seriöser Vorschlag", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider.

Der Vorstoß sei einzig auf die innenpolitische Wirkung in Deutschland gerichtet und habe "keine Substanz". Mache man den Vorschlag, müsse man auch mit deutschen Soldaten in die Zone gehen und auf Jahre dort bleiben, was logistisch und technisch nicht möglich sei. "Von daher ist das eine Luftnummer", konstatierte Schneider. Er habe den Eindruck, "dass wir uns mit dem Vorschlag lächerlich machen".

Zuvor hatte bereits Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) deutliche Kritik an dem Vorgehen Kramp-Karrenbauers geübt, die ihren Vorschlag über die Medien und per SMS verbreitet hatte. "Die Diskussion hat nicht gut begonnen, so wie der Vorschlag gemacht wurde. Das ist ja offensichtlich", sagte Maas dem Nachrichtensender n-tv. "Das hätte man anders machen müssen." Deutschland wolle eine politische Lösung. "Inwieweit eine Schutzzone dort hineinpassen kann, das muss auch international besprochen werden", sagte Maas aber auch.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2019 06:58 ET (10:58 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.