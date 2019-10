Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta025/23.10.2019/13:00) - Der Vorstand der Sanochemia Pharmazeutika AG (ISIN AT0000776307, ISIN DE000A1G7JQ9) teilt mit, dass im Zuge der umfangreichen Maßnahmen zur Neuausrichtung des Unternehmens nochmals Abschreibungen vorgenommen werden mussten. Zudem hat die Qualitätsoffensive zu erhöhten Kosten geführt. Voraussichtlich wird dies zu einem negativen Ergebnis führen.



Die Bilanzvorlage und die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2018/19 erfolgt wie geplant am 23. Jänner 2019.



(Ende)



Aussender: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG Adresse: Boltzmanngasse 11, 1090 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Bettina Zuccato Tel.: +43 1 3191456-336 E-Mail: b.zuccato@sanochemia.at Website: www.sanochemia.at



ISIN(s): AT0000776307 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; direct market plus in Wien; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1571828400377



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 23, 2019 07:00 ET (11:00 GMT)