Snap Inc., der Mutterkonzern der "Geister-App" Snap, legte gestern nachbörslich gute Quartalsergebnisse vor, enttäuschte aber mit einem verhaltenen Ausblick. Die Snap-Aktie verlor daraufhin gut fünf Prozent an Wert und setzte ihren äußerst volatilen Kursverlauf fort. Seit dem Börsendebüt am 2. März 2017 steht eine Negativ-Performance von -42 Prozent zu Buche. Wer dagegen...

