Der Aufsichtsrat der Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907) hat einstimmig Dr. Axel Kaufmann zum Vorstandssprecher und CFOO der Nemetschek SE berufen. Er tritt seine Position am 1. Januar 2020 an. Zusätzlich zu diesen Funktionen wird er den wachstumsintensiven Geschäftsbereich Media & Entertainment (M&E) verantworten. "Mit Herrn Dr. Kaufmann übernimmt ein sehr erfahrener Manager mit langjähriger internationaler Industrieerfahrung und großer Finanzkompetenz diese wichtigen Funktionen in der Nemetschek SE," sagt Kurt Dobitsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Nemetschek SE. "Als Mitglied der jeweiligen ...

