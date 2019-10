23.10.2019 - bdtronic mit Sitz in Weikersheim (Baden-Württemberg), ein Tochterunternehmen der MAX Automation SE (ISIN: DE000A2DA588) , erhält einen großvolumigen Auftrag aus dem Bereich E-Mobilität. Für die Premium Platform Electric (PPE) des deutschen Automobilbauers Audi wird bdtronic in den kommenden Jahren drei umfangreiche Systeme zur Produktion von Elektromotoren liefern. Der Auftragswert liegt im hohen einstelligen Millionenbereich. "bdtronic hat mehrere Großserienmaschinen bei deutschen Tier1-Automobilzulieferern und mehrere Kleinserienimprägniermaschinen an deutsche Autobauer geliefert ...

