Auf dem Radar: ZumtobelZuletzt 6 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 12,04 Prozent gewonnen (Einzeltage: 2,76; 1,33; 2,11; 0,76; 1,85; 2,69). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 6,96 /7,06Veränderung zu letztem SK: -0,85% Auf dem Radar: voestalpineZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 5,27 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,71; 2,7; 0,46; 1,26; 0,05). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 23,12 /23,16Veränderung zu letztem SK: 2,53% Auf dem Radar: LenzingZuletzt 4 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 3,73 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,14; 1,6; 0,33; 0,61). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 93,00 /94,05Veränderung zu letztem SK: 0,46% Auf dem Radar: BawagZuletzt 4 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 6,9 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,41; 2,91; 0,76; 1,66) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...