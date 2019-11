Das Betriebsergebnis (EBIT) brach um fast ein Fünftel auf 153,5 Mio. Euro ein, der Nettogewinn lag mit 112,9 Mio. Euro um 15,6 Prozent unter dem Vorjahreswert, gaben die Oberösterreicher am Mittwoch bekannt. Ads_BA_AD('CAD2'); Der Umsatz reduzierte sich um 1,1 Prozent auf 1,62 Mrd. Euro. Höhere Preise für Spezialfasern hätten den Rückgang aber großteils kompensieren können, so das Unternehmen in ...

