Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für AMS nach Zahlen zum dritten Quartal von 35,50 auf 40,50 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. In Reaktion auf die gute Geschäftsentwicklung des Halbleiterkonzerns habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2019 und 2020 erhöht, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sein neues Kursziel reflektiere nun bereits die Pro-forma-Bewertung einschließlich des noch nicht übernommenen Lichttechnik-Spezialisten Osram./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2019 / 04:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-10-23/13:55

ISIN: AT0000A18XM4