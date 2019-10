Die Deutsche Bank hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk nach vorläufigen Quartalszahlen von 8500 auf 9000 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Reedereikonzern habe besser als erwartet abgeschnitten und sein Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebitda) angehoben, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die derzeitige Ebitda-Konsensschätzung liege am unteren Ende der neuen Zielspanne./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2019 / 06:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-10-23/14:07

ISIN: DK0010244508