In der letzten charttechnischen Besprechung vom 14. Oktober 2019: "Beyond Meat nach Plan gen Süden" wurde auf eine potenzielle Auflösung einer größeren SKS-Formation zwischen Juni und Anfang Oktober hingewiesen, dass das Wertpapier von Beyond Meat bislang auch bravourös umgesetzt hat. Dabei ist die Aktie auf das Unterstützungsniveau um 104,00 US-Dollar zurückgefallen und hat die im Juni gerissene Aufwärtskurslücke damit geschlossen. Das übergeordnete Ziel der SKS-Formation liegt jedoch sehr viel tiefer und könnte im weiteren Verlauf noch angesteuert werden. Schließlich läuft die sog. Lock-Up Periode am 28. Oktober für die Aktie aus, wodurch weitere Wertpapiere von Alteigentümern auf den Markt geworfen werden könnten. Zeitgleich bringt das Unternehmen am selben Tag noch frische Quartalszahlen heraus, die noch einmal mit Spannung seitens der Marktteilnehmer aufgenommen werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...