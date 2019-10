Gewinnwarnung bei Sanochemia: Im Zuge der umfangreichen Maßnahmen zur Neuausrichtung des Unternehmens mussten nochmals Abschreibungen vorgenommen. Zudem habe die Qualitätsoffensive zu erhöhten Kosten geführt. Voraussichtlich wird dies zu einem negativen Ergebnis führen, teilt das Unternehmen mit. Des weiteren informiert das Unternehmen über einen Abschluss eines Asset Deals der in der Alvetra & Werfft GmbH (Alvetra) gebündelten Tiermedizinsparte der Sanochemia mit der Firma Inovet / Belgien. Dadurch seien sämtliche Lizenzen zur Vermarktung, Produktion und Vertrieb der Produkte der Alvetra (Veterinärsparte) an Inovet abgegeben worden, wie es heisst. Sanochemia erhält Zahlungen in Form von Milestones und Royalties auf künftige ...

