Die Deutsche Bank hat Jungheinrich vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Gabelstaplerproduzent dürfte noch stärker als Konkurrent Kion unter dem negativen europäischen Branchentrend gelitten haben, weshalb sie mit einem deutlich rückläufigen Auftragseingang rechne, schrieb Analystin Nika Zimmermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz dürfte indes von einem gesunden Auftragsbestand profitiert haben./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2019 / 06:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-10-23/14:21

ISIN: DE0006219934