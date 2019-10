Köln (ots) - Die Universität der Bundeswehr München erzielt im CHE Hochschulranking, welches im ZEIT Studienführer veröffentlicht wurde, mit dem Masterstudium Bauingenieurwesen- und Umweltwissenschaften den Spitzenplatz. In den Kategorien "Studiensituation insgesamt", "Unterstützung im Studium", "Ausstattung Praktikumslabore", "Abschlüsse in angemessener Zeit Master" und "Angebote zur Berufsorientierung" erzielte der Studiengang den 1. Platz im Vergleich zu anderen teils renommierten Universitäten.



Das CHE Hochschulranking gilt als besonders umfassendes und detailliertes Ranking im deutschsprachigen Raum. Neben Studium, Lehre, Ausstattung und Forschung umfasst das Ranking auch Urteile von Studierenden über die Studienbedingungen an ihrer Hochschule.



Nähere Informationen zur Studie und zum Studiengang Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften an der Universität der Bundeswehr München unter: https://ranking.zeit.de/che/de/fachbereich/133460



