Bremen (ots) - Die SV Werder Bremen Stiftung und die Senatorin für Kinder und Bildung laden am Donnerstag, 24.10.2019, um 12.00 Uhr zum Mediengespräch anlässlich der ersten Tagung des "Kinder laufen für Kinder"-Kinderbeirats ein.Gemeinsam entscheiden Kinder für Kinder in Not. Unter diesem Motto finden sich erstmalig Schülerinnen und Schüler zum Kinderbeirat zusammen.Zwischen 9.30 - 14.00 Uhr diskutieren Kinder und Jugendliche im Rahmen der Sitzung über die Verteilung der erlaufenen Spenden aus dem Bremer Schulbenefizlauf sowie über die Vor- und Nachteile der eingereichten Anträge. Am Ende entscheiden allein die Kinderbeiräte über die zu fördernden Projekte und die Höhe der genauen Fördersumme, die auf max. 1.500 Euro pro Projekt begrenzt ist.Organisiert wird der Kinderbeirat von Children for a better World und "Kinder laufen für Kinder". Für interessierte Medien stehen Anne Laufmann (CSR Direktorin beim SV Werder Bremen), Nikola Schroth (Grundschulreferentin bei der Senatorin für Kinder und Bildung) und Änne Jacobs (Initiatorin des Benefizlaufs "Kinder laufen für Kinder") von 12:00 - 12.45 Uhr für Interviews und Fotos zur Verfügung.Die Veranstaltung findet in der SKY Box 7 im wohninvest WESERSTADION (Franz-Böhmert-Straße 1) statt. Der Ein- und Ausgang erfolgt über den ausgeschilderten Zugang VIP-WEST. Interessierte Medien bitten wir bis zum Donnerstag, 24.10.2019, 10.00 Uhr, ihre Anmeldung (Vor- und Zuname, Name der Redaktion) per Mail an medien@werder.de zu richten. Einlass erhalten ausschließlich akkreditierte Medienvertreter.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52353/4412397