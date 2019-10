Vaduz (ots/ikr) - Der erfolgreiche und beliebte Politiklehrgang für Frauen wird auch im kommenden Jahr wieder angeboten: Am 14. Februar 2020 startet der 17. länderübergreifende Politiklehrgang in der Volkshochschule in Götzis.Über 250 Teilnehmerinnen aus Liechtenstein und Vorarlberg haben seit 2004 den Politiklehrgang erfolgreich abgeschlossen.Der Lehrgang befasst sich in insgesamt sechs Modulen mit folgenden Themen: Standortbestimmung - Politisches Engagement - die Herausforderung für mich?; Gender und Diversity; Das politische System Liechtensteins und Vorarlbergs - Theorie und anschliessend Politik-Talk mit Frauen in politischen Ämtern; Einführung in politische Strukturen; Konfliktmanagement; Presse und Medientraining sowie soziale Medien.Der Lehrgang beginnt am 14. Februar 2020 in Götzis und schliesst mit der Zertifikatsübergabe am 28. November 2020. Am Lehrgang können aus Liechtenstein acht Frauen teilnehmen.Anmeldeschluss ist der 10. Januar 2020. Weitere Informationen und der Flyer zum Politiklehrgang sind beim Amt für Soziale Dienste, Fachbereich Chancengleichheit erhältlich:Telefon 236 60 60, E-Mail info.cg@llv.li, www.asd.llv.li ChancengleichheitKontakt:Amt für Soziale DiensteFachbereich ChancengleichheitTel. +423 236 60 60Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100834633