Voltabox sichert sich Beteiligung an Flottenmanagement-Start-up ForkOn DGAP-News: Voltabox AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Voltabox sichert sich Beteiligung an Flottenmanagement-Start-up ForkOn 23.10.2019 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Voltabox sichert sich Beteiligung an Flottenmanagement-Start-up ForkOn - Voltabox zieht Option im Rahmen der Pre-Series A Finanzierungsrunde von ForkOn und beteiligt sich an Kooperationspartner - Angestrebte Internationalisierung des Logistik Start-ups erweitert potentielles Absatzgebiet für Voltabox - Ab Ende Oktober erstmals gemeinsame Lösung von Voltabox und ForkOn in Flottenfahrzeugen im Piloteinsatz Delbrück, 23. Oktober 2019 - Die Voltabox AG [ISIN DE000A2E4LE9] hat sich jüngst in einer pre-Series A Finanzierungsrunde eine Beteiligung an dem Start-up ForkOn, einem innovativen Anbieter eines Flottenmanagementsystems für Gabelstapler, gesichert. Das junge Unternehmen ist bereits seit dem Frühjahr dieses Jahres ein Kooperationspartner von Voltabox. Im Rahmen der jüngsten pre-Series A Finanzierungsrunde hat Voltabox von der vertraglich zugesicherten Option Gebrauch gemacht, sich an dem wachstumsstarken Start-up zu beteiligen. Über die Höhe der Beteiligung wurde Stillschweigen vereinbart. ForkOn strebt die Weiterentwicklung und Erweiterung seiner Produktpalette für den Logistikmarkt an. Der Ausbau des aktuellen Produktportfolios soll die Internationalisierung des Start-Ups weiter vorantreiben. Dies ermöglicht auch Voltabox eine höhere Reichweite für den Vertrieb seiner Lithium-Ionen-Batteriesysteme. "Wir konnten uns frühzeitig von dem vielversprechenden Geschäftsmodell und dem innovativen Marktansatz von ForkOn überzeugen. Unsere bewährten und leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterielösungen bilden zusammen mit der intelligenten, vorausschauenden Software von ForkOn einen unvergleichlichen Mehrwert für Betreiber von Gabelstaplerflotten. Durch die Beteiligung gehen wir nun gemeinsam den nächsten Schritt", sagt Jürgen Pampel, Vorstand der Voltabox AG. Voltabox und ForkOn kooperieren seit dem Frühjahr 2019. Nach lediglich etwas mehr als halbjähriger Entwicklungszeit kommt ab Ende Oktober das erste gemeinsame Produkt, ForkX ENERGY, von Voltabox und ForkOn in Flottenfahrzeugen zum Piloteinsatz. Durch das in den Voltabox Batteriesystemen integrierte intelligente Battery Management System werden tiefe Einblicke in die jeweiligen Nutzungsprofile der Gabelstapler gewährt. In Kombination mit der cloudbasierten und herstellerunabhängigen ForkOn-Software erhalten Flottenbetreiber detaillierte Informationen zu optimalen Ladungszeitpunkten, zum Status der Batterie sowie Empfehlungen zur Vermeidung von Ladungsspitzen. Kunden profitieren damit von einem online-basierten Energiemanagement, das eine deutlich verbesserte Kosteneffizienz ermöglicht. Ziel der Zusammenarbeit von ForkOn und Voltabox ist es, das Flottenmanagement mit den Möglichkeiten intelligenter, datengetriebener Software sowie der Leistungsfähigkeit der Lithium-Ionen-Batterietechnologie auf ein neues Level zu heben. Über die Voltabox AG Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder sowie Pedelecs und E-Bikes. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland), in Austin (Texas, USA) und in Kunshan (China) sowie Entwicklungsstandorte in Aachen und Markgröningen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter www.voltabox.ag. 