US-Staatsanleihen haben am Mittwoch an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und sind im frühen Handel weiter gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf eine Unsicherheit der Anleger wegen des Tauziehens um einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU. Diese Unsicherheit habe den Festverzinslichen wie bereits am Dienstag etwas Auftrieb verliehen.

Am Vorabend hatten die britischen Abgeordneten den straff gefassten Zeitplan für die Brexit-Beratungen durchfallen lassen. Daraufhin legte Premierminister Boris Johnson das gesamte Gesetzgebungsverfahren zum EU-Austritt auf Eis. Jetzt muss die EU über eine Verschiebung des Austrittsdatums entscheiden. Neuwahlen werden nicht ausgeschlossen.

Konjunkturdaten fallen dagegen als Impulsgeber am amerikanischen Rentenmarkt weitgehend aus. Im weiteren Tagesverlauf werden nur Kennzahlen vom US-Immobilienmarkt erwartet, die für wenig Kursbewegung sorgen dürften.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,56 Prozent. Fünfjährige Papiere erhöhten sich um 3/32 Punkte auf 99 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,56 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 6/32 Punkte auf 98 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,74 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 17/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,23 Prozent./jkr/jsl/fba

AXC0185 2019-10-23/15:03