Schon seit Tagen versucht sich die ThyssenKrupp Aktie an einem stabilen Ausbruch über eine wichtige charttechnische Hürde mit einer Kernzone bei 13,26/13,30 Euro. Trotz zwischenzeitlicher Kursanstiege in den Bereich 14,425/13,525 Euro in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...