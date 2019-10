Coca-Cola, Nestle und Pepsi sind nach einer Studie der Umweltschutzorganisation Greenpeace die größten Plastikverschmutzer. Einen Tag lang haben Freiwillige in 52 Ländern Plastikmüll gesammelt und wo möglich den Herstellerfirmen zugeordnet, wie es in der am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung heißt.

Den vollständigen Artikel lesen ...