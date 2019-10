London (ots/PRNewswire) - Das International Consortium for Health Outcomes Management (ICHOM) hat heute seine erste Podcast-Serie gestartet.ICHOM hat eine Reihe von Interviews von CEO und Präsident Dr. Neil Bacon mit führenden Persönlichkeiten, die einen Einfluss auf die Zukunft des Gesundheitswesens auf der ganzen Welt ausüben, erstellt. Die Podcasts richten sich an alle, die sich für eine Veränderung der Gesundheitsversorgung einsetzen, einschließlich Patienten, Mediziner, Führungskräfte, leitende Angestellte, Unternehmer oder bahnbrechende Innovatoren.Es besteht ein globaler Bedarf, Erfahrungen, Innovationen und zukünftige Möglichkeiten zur Transformation des Gesundheitswesens auszutauschen. Healthcare Futures bietet Einblicke und Ideen von den klügsten und erfahrensten Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Zu den Interviewten gehören Sir Muir Gray, Grégory Katz und Don Berwick.Die Podcasts werden alle 14 Tage veröffentlicht und stehen zum Download bei Spotify und iTunes zur Verfügung.Downloaden von Apple unter: http://bit.ly/ICHOMPODDownloaden von Spotify unter: http://bit.ly/ICHOMSPODÜber ICHOMDas 2012 ins Leben gerufene International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) arbeitet mit Patienten, führenden Anbietern und Registern zusammen, um einen globalen Standard für die Messung von Ergebnissen nach Erkrankungen, von Prostatakrebs bis zur koronaren Arterienkrankheit, zu schaffen.ICHOM ist eine gemeinnützige Organisation, die sich die Aufgabe gestellt hat, die Macht wertbasierter Gesundheitsversorgung nutzbar zu machen, um Innovationen voranzutreiben, fundierte Entscheidungen zu fördern und die Gesundheitskosten zu senken. Um uns dabei zu helfen, besuchen Sie bitte unsere Spendenseite http://bit.ly/JGDONPRLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1015300/ICHOM_Logo.jpgPressekontakt:Um weitere Informationen zur Serie zu erhalten oder wenn Sie von Dr.Bacon interviewt werden möchtenwenden Sie sich bitte an Sarah Gray+44 (0) 2921022909s.gray@ICHOM.orgOriginal-Content von: ICHOM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137466/4412467