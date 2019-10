Drei Jahre früher als zunächst angekündigt will Honda alle seine Kern-Modelle in Europa elektrifizieren. Nach der Premiere des Honda e soll auch ein weiteres vollelektrisches Modell folgen. Das kündigte Honda bei einer Veranstaltung in Amsterdam an. "2016 hat Honda ein starkes Commitment zur Elektifizierung gegeben - mit klarem Fokus auf Hybride, Plug-in-Hybride, Batterie-elektrische Autos und die ...

