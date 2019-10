Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC vor Quartalszahlen von 80,00 auf 76,50 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analystin Veronika Dubajova reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Gewinnschätzungen je Aktie 2019 und 2020. Im Dialysegeschäft dürften die Trends ähnlich wie im zweiten Quartal gewesen sein./bek/mis

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

