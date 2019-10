Dow Jones hat von press1 eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

SAP Ariba öffnet weltweit größtes Business-to-Business-Netzwerk zur Verbindung mit Conextrade von Swisscom (press1) - München, 23. Oktober 2019 - SAP Ariba und Swisscom geben ihre Partnerschaft bekannt. Die Verbindung des Ariba Network, dem weltweit größten Business-to-Business-Netzwerk, mit Conextrade, der führenden Schweizer Beschaffungsplattform, hat das Ziel, den Nutzen für Kunden zu erhöhen. Unternehmen erwarten von ihren Business-to-Business-Netzwerken heute Konnektivität, Prozesseffizienz und Transparenz, um nahtlos handeln und auf Basis von Daten fundierte Entscheidungen im Einkauf treffen zu können. In einigen Regionen und Industrien werden dennoch geschlossene Netzwerke bevorzugt, da diese eine bessere Übereinstimmung mit speziellen Vorschriften und Regularien gewährleisten. Conextrade ist für viele Schweizer Unternehmen das bevorzugte Netzwerk, denn es erlaubt den Zugriff auf eine digitale Plattform, durch die Transaktionen in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Sicherheitsstandards abgewickelt werden können. Durch die Verbindung mit dem globalem Netzwerk von SAP Ariba agieren Unternehmen weiterhin auf ihren bevorzugten Plattformen, während der gesamte Beschaffungsprozess, einschließlich des internationalen Order-to-Cash-Prozesses, in ein vereinheitlichtes System gebracht wird. Darüber hinaus führt die Vernetzung der Netzwerke auch zu einer Verknüpfung der Daten und bildet damit die Grundlage für bessere Erfahrungen im Bereich Intelligent Spend Management. "Wir öffnen das Ariba Netzwerk für etablierte geografische und branchenspezifische Netzwerke, die aufgrund ihrer einzigartigen Möglichkeiten im Umgang mit Vorschriften, Protokollen und Formaten bevorzugt werden", sagt Sean Thompson, Senior Vice President, Business Network and Ecosystem, SAP Ariba und SAP Fieldglass. "Damit machen wir einen entscheidenden Schritt nach vorne und schaffen ein Netzwerk, das unseren Kunden einen noch höheren Mehrwert bietet." Der Zusammenschluss beider Plattformen ermöglicht es Lieferanten, neue Käufer zu erreichen und gleichzeitig den Einkaufsvorgang in einem etablierten, bevorzugten und nun auch vernetzten System durchzuführen. Gleichzeitig erhalten Einkäufer, durch die Verbindung Zugang zu neuen Lieferanten. Durch die Partnerschaft mit anderen Netzwerken wie Conextrade eröffnet SAP Ariba seinen Kunden den Zugang zum Handel mit Unternehmen in branchenspezifischen Geschäftsnetzwerken und in verschiedenen Regionen sowie zu zusätzlichen Integrationsmöglichkeiten und branchenspezifischen Protokollen und Formaten. Das Ariba Network ist ein globales Netzwerk, über das Unternehmen miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten, um Geschäftsabläufe neu zu definieren. Das weltweit größte Business-to-Business-Netzwerk verbindet mehr als 4,4 Millionen Unternehmen in 190 Ländern und wächst täglich. Im Ariba Network haben Unternehmen einen zentralen Ort an dem sie Chancen erkennen, innovative Lösungen finden, Informationen sicher austauschen und Geschäfte abschließen können. Darüber hinaus erlangen sie Erkenntnisse, die sie bei jedem Schritt der Entscheidungsfindung unterstützen - detaillierte Informationen auf der Grundlage ihrer eigenen Daten und Richtlinien sowie Best-Practice-Benchmarks von Kollegen und in verschiedenen Kategorien. Weitere Informationen finden Sie unter hier. Über SAP Ariba und SAP Fieldglass Mit SAP Ariba und SAP Fieldglass können sich Unternehmen untereinander vernetzen, um effiziente Geschäfte und bessere Ausgaben zu tätigen. Der Kaufprozess wird dadurch über alle Ausgabenkategorien hinweg einfach steuerbar - von direkten und indirekten Waren und Dienstleistungen bis hin zu externen Mitarbeitern. Im Ariba Network entdecken Einkäufer und Lieferanten aus mehr als 4,4 Millionen Unternehmen und 190 Ländern neue Möglichkeiten, arbeiten bei Transaktionen zusammen und bauen ihre Beziehungen aus. Einkäufer können den gesamten Einkaufsprozess steuern und gleichzeitig die Ausgaben kontrollieren, neue Einsparpotenziale erkennen und eine stabile Lieferkette aufbauen. Das Ergebnis ist ein dynamischer, digitaler Marktplatz, in dem Jahr für Jahr Geschäfte im Wert von über 2,8 Billion US-Dollar getätigt werden. SAP Fieldglass wird von Unternehmen in mehr als 180 Ländern eingesetzt, um flexible Arbeitskräfte zu finden, zu engagieren und zu verwalten - darunter Nicht-Gehaltsempfänger und Dienstleister. Mit SAP Ariba und SAP Fieldglass verändern Unternehmen die Art und Weise, wie sie alle Ausgabenkategorien verwalten und gleichzeitig die betriebliche Effizienz und Compliance verbessern sowie die Agilität erhöhen und Geschäftsergebnisse beschleunigen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie http://www.ariba.com und http://www.fieldglass.com. Über SAP Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt SAP (NYSE: SAP) Unternehmen aller Größen und Branchen dabei, besser zu laufen. Vom Backoffice bis zum Sitzungssaal, vom Lager bis zum Schaufenster, vom Desktop bis zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen, um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein. Mit SAP-Anwendungen und -Services können rund 437.000 Kunden profitabel arbeiten, sich kontinuierlich anpassen und nachhaltig wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sap.com. # # # Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den USA definiert sind. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "projizieren", "vorhersagen", "sollten" und "werden" und ähnliche Ausdrücke, die sich auf SAP beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. SAP übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die Faktoren, die die künftigen Finanzergebnisse von SAP beeinflussen könnten, werden in den von SAP bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen ausführlicher erläutert, einschließlich des jüngsten bei der SEC eingereichten Jahresberichts der SAP auf Form 20-F. Die Leser werden davor gewarnt, sich übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig sind. (C) 2019 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten. SAP und andere hierin erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. 