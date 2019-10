Das Unternehmen Softbank übernimmt den Büroraumanbieter WeWork. Was auf den ersten Blick nach einer Investition aussieht, ist in Wirklichkeit ein großer Fehler. Man wirft gutes Geld, dem schlechten hinterher. Jeder Anleger kennt diese Situation. Man hat in eine Aktie investiert und sieht, wie diese den Bach runtergeht. Um das Investment irgendwie zu retten, entscheidet sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...