Die RIB-Gruppe (ISIN: DE000A0Z2XN6) gab heute die Unterzeichnung des Erwerbs der Redstack Pty Ltd. bekannt. Die Übernahme erfolgte über die 60%ige Tochtergesellschaft A2K Technologies. Paul Laycock, Global CEO von A2K und Chief Global Advisor für das RIB Partner Investment Programm, sagt: "Die Investition von A2K in Redstack, mit Unterstützung von RIB, wird den Ausbau unserer Position auf dem australischen Markt ermöglichen." Redstack ist ein etablierter und renommierter Reseller von Software für die Bau- und Fertigungsindustrie in Australien mit über 21 Jahren an Erfahrung. Das Unternehmen hat ...

