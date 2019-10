Teils starke Kursausschläge der Aktien von Schwergewichten haben am Mittwoch das Bild im New Yorker Aktienhandel geprägt. Die großen Börsenindizes bewegten sich dagegen im frühen Handel kaum von der Stelle. So lag der Dow Jones Industrial mit 0,15 Prozent auf 26 826,98 Punkte moderat im Plus. Er wurde vor allem von einer nach Veröffentlichung von Quartalszahlen kräftig steigenden Boeing -Aktie gestützt.

Der marktbreite S&P 500 gewann 0,05 Prozent auf 2997,35 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab hingegen um 0,06 Prozent auf 7869,61 Zähler nach. Hier standen vor allem sehr schwache Kurse großer Halbleiterhersteller einem Anstieg des Index im Wege - nach enttäuschenden Prognosen von Texas Instruments für das Schlussquartal 2019./bek/he

