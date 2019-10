(shareribs.com) London 23.10.2019 - Die Metallpreise zeigen sich an der LME am Mittwoch durchwachsen. Der Preis für Zink klettert, bedingt durch die sinkenden Lagerbestände. Die Erholung dürfte aber von kurzer Dauer bleiben. Zink bewegt sich nach oben, bedingt durch die weiter sinkenden Lagerbestände. Diese haben in London das geringste Niveau seit mehr als zwanzig Jahren erreicht. Bereits seit Langem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...