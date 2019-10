Die Zerstörungen durch Taifun "Hagibis" in Japan wird die Versicherungsbranche nach Einschätzung von Experten eine Milliardensumme kosten. Die versicherten Schäden dürften sich auf 8 bis 16 Milliarden US-Dollar (7 bis 14 Mrd Euro) belaufen, teilte der auf Risikoanalysen spezialisierte Versicherungsdienstleister AIR Worldwide in der Nacht zum Mittwoch in Boston mit. Mehr als die Hälfte der Summe dürfte auf die Überschwemmungen im Inland entfallen.

Der außergewöhnlich starke Wirbelsturm "Hagibis" war Mitte Oktober über weite Teile Japans hinweggefegt, er hinterließ eine Spur der Verwüstung und zahlreiche Tote. Mehrere Flüsse traten über die Ufer und überschwemmten ganze Wohngebiete. In weiten Gebieten des bergigen Inselreichs gingen Erdrutsche und Schlammlawinen nieder. Tausende Häuser standen unter Wasser, Hunderte wurden teils schwer beschädigt./stw/he

