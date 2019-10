Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, wow: es war wieder einmal sehr beeindruckend, wie viele Anlegerinnen und Anleger am vergangenen Sonntag den Weg nach Rosenheim zu unserem 12. Börsentag gefunden haben. Der Andrang in diesem Jahr war sogar so groß, dass das Rosenheimer Kultur- und Kongress-Zentrum komplett ausgebucht war. Die Stimmung unter den Besuchern - die aus...

Den vollständigen Artikel lesen ...