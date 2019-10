London (ots/PRNewswire) - - Fineqia International Inc. ("Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) ist erfreut, die Abstimmungsergebnisse der jährlichen Vollversammlung 2019 ("Vollversammlung") bekannt geben zu können, die am 10. Oktober 2019 stattfand. Auf der Versammlung wurden insgesamt 384.616.107 Stammaktien vertreten, was 51 % der ausgegebenen Aktien des Unternehmens entspricht."Das Unternehmen ist erfreut, bekannt geben zu können, dass Stimmrechtsbevollmächtigte für mehr als 51 % erreicht wurden. 99 % haben für alle Entschließungen gestimmt", sagte Bundeep Singh Rangar, CEO des Unternehmens.Wahl der Direktoren 2019Die Anzahl der Direktoren des Unternehmens wurde für das Jahr auf vier (4) festgelegt. Anteilseigner, die auf der Versammlung persönlich oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertreten waren, stimmten wie folgt ab:Zahl der ProzentsatzAnteile abgegebenerStimmenDafür Dagegen Versagt/Enthaltung Dafür Dagegen Versagt/Enthaltung384.561.107 55.000 0 % 99,99 0,01 % 0 %% Alle vier (4) in der Informationsschrift für die Versammlung genannten Nominierten wurden zu Direktoren des Unternehmens gewählt. Anteilseigner, die auf der Versammlung persönlich oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertreten waren, stimmten wie folgt ab:Nominiert Zahl der ProzentsatzAnteile abgegebenerStimmenDafür Dagegen Versagt/ Dafür Dagegen Versagt/Enthaltung EnthaltungBundeep 384.561.107 0 55.000 99,99 0 % 0,01 %Singh %RangarStephen 384.561.107 0 55.000 99,99 0 % 0,01 %John %McCannMartin 384.561.107 0 55.000 99,99 0 % 0,01 %Graham %Brij 384.561.107 0 55.000 99,99 0 % 0,01 %Chadda % Berufung von Bilanzprüfern 2019McGovern Hurley LLP wurden vom Unternehmen für das kommende Jahr als Bilanzprüfer berufen und zur Autorisierung der Direktoren zur Festlegung ihrer Vergütung. Anteilseigner, die auf der Versammlung persönlich oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertreten waren, stimmten wie folgt ab:Zahl der ProzentsatzAnteile abgegebenerStimmenDafür Dagegen Versagt/Enthaltung Dafür Dagegen Versagt/Enthaltung384.561.107 0 55.000 99,99 0 % 0,01 %% Billigung des rollenden Aktienoptionsplans 2019Die Vorlage zur Ratifizierung, Bestätigung und Genehmigung des Aktienoptionsplans des Unternehmens von 20 % wurde gebilligt. Anteilseigner, die auf der Versammlung persönlich oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte vertreten waren, stimmten wie folgt ab:Zahl der ProzentsatzAnteile abgegebenerStimmenDafür Dagegen Versagt/ Dafür Dagegen Versagt/Enthaltung Enthaltung384.561.107 55.000 0 99,99 0,01 % 0 %% Informationen zu Fineqia International Inc.Fineqia International ist ein in Kanada (CSE: FNQ), den USA (OTC: FNQQF) und Europa (Frankfurt: FNQA) eingetragenes Unternehmen. Fineqia International gibt Corporate Governance, Kultur, Verfahren und Beziehungen vor, denen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften unterliegen. Fineqia International steuert und gewährleistet den Erfolg, die Planung und das Wachstum des Unternehmens und all seiner Tochtergesellschaften. Das Unternehmen hat kürzlich die Aufnahme von Blockchain-Technologien zwecks Erreichung dieser Zielsetzungen angekündigt. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://investors.fineqia.com/news.PROGNOSENAussagen in dieser Pressemitteilung können prognostische Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) ("Prognosen") enthalten. Alle Aussagen mit Ausnahme vorliegender Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia ("Unternehmen") glaubt, erwartet oder annimmt, dass sie sich in der Zukunft ereignen werden (darunter Aussagen bezüglich möglicher Übernahmen und Finanzierungen), sind Prognosen. Prognosen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Wörtern wie "könnte", "wird", "sollte", "weiterhin", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "planen" oder "prognostiziert" oder der Negation dieser Wörter sowie Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Prognosen unterliegen einer Anzahl von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele nicht vom Unternehmen kontrolliert oder vorhergesehen werden und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in den Prognosen besprochen werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von derzeitigen Erwartungen unterscheiden, zählen unter anderem das Unvermögen, ausreichende Finanzierungsmittel einzuholen sowie weitere Risiken, die in öffentlichen Einreichungen des Unternehmens bei den entsprechenden Wertpapierbehörden offengelegt werden. Jede Prognose gibt nur die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getroffen wird, außer wenn geltende Wertpapiergesetze dies anderes verlangen. Das Unternehmen schließt jegliche Absicht oder Verpflichtung aus, Prognosen zu aktualisieren, sei es denn, es wird gemäß geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben.Anfragen bitte an: Megan Punter, Marketing Associate, megan.punter@Fineqia.com, Tel.: +44 7956834977Original-Content von: Fineqia International Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122309/4412615