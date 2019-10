Zhuhai, China (ots/PRNewswire) - Steffi Graf, Turnierbotschafterin der Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai, kam nach Zhuhai, um der Eröffnungsfeier der 5. Ausgabe des von der Huafa Group ausgerichteten Turniers beizuwohnen.Graf gewann in ihrer beispiellosen Karriere phänomenale 22 Grand-Slam-Titel. Bei den ersten 19 Events 2019 siegten 19 verschiedene Frauen. Mit vier verschiedenen Slam-Gewinnerinnen und einem andauernden Schlagabtausch der Generationen, bei dem die Jugend der Tour die Zügel übernommen hat, zog Graf bisher eine positive Bilanz der WTA-Tour 2019.Graf kommentierte: "Viele Spielerinnen, die vielleicht ab und zu auf hohem Niveau spielen, finden es schwierig, das Niveau über das ganze Jahr zu halten, aber sie haben stets das Potenzial. Und wenn man sieht, wie insbesondere die jüngeren Spielerinnen weniger Angst haben und raus gehen und alles geben, scheint sich das Niveau immer mehr anzugleichen. Ich glaube, das macht es interessant, dass man es nicht immer weiß."Auf die Frage, welchen Rat sie dem US-amerikanischen Tennis-Wunderkind Coco Gauff, die gerade kometenhaft aufsteigt, auf den Weg geben würde, grinste Graf."Ich glaube nicht, dass man ihr noch Tipps geben muss. Sie hat offensichtlich einen riesigen Spaß auf dem Court. Man spürt ihre Intensität und unvorstellbare Athletik. Es wird hochinteressant, ihren Weg in den nächsten paar Jahren mitzuverfolgen. Sie hat eine so mühelose Spielweise und so viel pures Talent."Graf ist seit 2016 Turnierbotschafterin der WTA Elite Trophy Zhuhai. Das Hall of Fame-Mitglied freut sich, die rasante Entwicklung von Zhuhai und des Turniers zu beobachten."Während meiner aktiven Karriere hatte ich nie die Möglichkeit, in China zu spielen", sagte Graf. "Ich habe also etwas länger gebraucht, und offensichtlich hat sich viel verändert.""Es ist schön, dass sich das Turnier über die Jahre fest etablieren konnte. Überhaupt wächst die Popularität von Tennis in China seit ein paar Jahren. Es gibt jetzt in der Region viel mehr Turniere und mittlerweile in Zhuhai ja auch ein ATP-Turnier", sagte Graf. "Es freut mich, Teil dieses Wachstums zu sein und die wachsende Popularität des Tennissports in China zu beobachten."Zhuhai liegt im Perlflussdelta, eine der fortschrittlichsten Regionen Chinas. Die Stadt mit wunderschöner Aussicht besitzt ein vorteilhaftes Verkehrssystem. Seit der Eröffnung der Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke dauert die Fahrt mit dem Auto zwischen den 3 Städten gerade einmal 30 Minuten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1015952/Stefanie_Graf.jpgKontakt:Herr Lu+86-13750065755Original-Content von: Huafa Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100059974/100834648