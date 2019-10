Zürich (ots) - Social-Media-Stars wie Kylie Jenner und Kim Kardashian belasten mit ihren Wünschen das Geschäft des Industriekonzerns Sulzer im Beauty-Segment. Die Influencer verlangen kurzfristige Änderungen für ihre Schönheitsprodukte, die Sulzer so schnell nicht erfüllen kann. Dies berichtet die «Handelszeitung». In der Sulzer-Division Applicator Systems sinken die Umsätze und Margen im Segment Beauty. Der Konzern stellt in der Beauty-Einheit Mascara, Lipgloss und Eyeliner für Kosmetikindustrie her. «Der Beauty-Markt stellt von Gross-Serien der grossen Anbieter auf Prestigemarken und Independents (Selbstvermarkter) um», sagt ein Sulzer-Sprecher zur «Handelszeitung». Die Produktion der Kosmetika unter eigenem Label der Influencer geht zunehmend an Auftragsfertiger und Logistiker, die es schaffen, die Produktion spontan anzupassen. Dies gelingt Sulzer derzeit nicht so gut.



