(shareribs.com) New York 23.10.2019 - Seit Jahrzehnten führt Gallup eine landesweite Umfrage in den USA zur Haltung gegenüber Cannabis durch. Auch in diesem Jahr zeigt sich eine ungebrochen hohe Zustimmung für die Legalisierung. Die Zustimmung für die Legalisierung von Cannabis ist in den USA ungebrochen hoch. Wie die jüngste Gallup-Umfrage zum Thema zeigte, sind 66 Prozent der US-Amerikaner für das ...

