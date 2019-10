Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Boeing nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 370 US-Dollar belassen. Positiv wertete Analyst Noah Poponak in einer ersten Reaktion am Mittwoch die mit dem Modell 787 erwirtschaftete Cash-Marge. Auch auf Konzernebene habe sich der Free Cashflow besser entwickelt als von ihm erwartet. Alles in allem belaste aber das Flugverbot für die 737 Max das Zahlenwerk des Flugzeugbauers. Der Gewinn je Aktie liege sowohl unter seiner Annahme als auch unter der Konsensschätzung./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2019 / 08:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-10-23/17:49

ISIN: US0970231058