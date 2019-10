Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland verlängert Vorstandsverträge DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland verlängert Vorstandsverträge 23.10.2019 / 18:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- München, 23. Oktober 2019 Telefónica Deutschland verlängert Vorstandsverträge Der Aufsichtsrat der Telefónica Deutschland hat die Verlängerung der Verträge von Valentina Daiber als Chief Officer Legal & Corporate Affairs, Nicole Gerhardt als Chief Human Resources Officer, Alfons Lösing als Chief Partner & Wholesale Officer, Wolfgang Metze als Chief Consumer Officer und Markus Rolle als Chief Financial Officer (CFO) bis jeweils zum 31. Juli 2023 beschlossen. Chief Information Officer Guido Eidmann hat sich aus persönlichen Gründen entschieden seinen Vertrag nicht zu verlängern und scheidet zu Ende Oktober im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus. Guido Eidmann war mit seinem Team federführend an der Integration von Telefónica Deutschland und E-Plus beteiligt, darunter der Entwurf der technologischen Basis für eine integrierte IT-Plattform. Dabei bleibt die erfolgreiche Migration von ~25 Millionen E-Plus-Kunden ein wichtiger Erfolgsfaktor. Wie bereits angekündigt, ist Mallik Rao mit einer Amtszeit bis zum 31. Dezember 2022 neues Mitglied im Vorstand von Telefónica Deutschland. Er übernimmt die Rolle des Chief Technology und Information Officer (CTIO) von Cayetano Carbajo Martin bzw. Guido Eidmann und bringt für diese Aufgabe langjährige Erfahrung in der gleichen Position innerhalb der Vodafone Gruppe mit. Der Vertrag von CEO Markus Haas wurde bereits im Februar 2019 verlängert und läuft bis zum 31. Dezember 2022. Er wird Telefónica Deutschland weiterhin durch die digitale Transformation führen. Unter seiner Leitung wird der Vorstand von Telefónica Deutschland die operative und finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens weiter entwickeln und 5G ausbauen, um das Kundenerlebnis im Netz von Telefónica Deutschland weiter zu verbessern. Weitere Informationen: Telefónica Deutschland Investor Relations Georg-Brauchle-Ring 50 D-80992 München t +49 (0)89 2442-1010 f +49 (0)89 2442-2000 e ir-deutschland@telefonica.com --------------------------------------------------------------------------- 23.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Telefónica Deutschland Holding AG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 24 42 0 Internet: www.telefonica.de ISIN: DE000A1J5RX9 WKN: A1J5RX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 895085 MDAX TecDAX Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 895085 23.10.2019 ISIN DE000A1J5RX9 AXC0259 2019-10-23/18:03