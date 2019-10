BKA-Chef Holger Münch will eine Zentralstelle für Hasskriminalität im Netz einrichten, um stärker gegen strafbare und demokratiegefährdende Handlungen im Internet vorgehen zu können. Mit einer zentralen Stelle für Hasskriminalität will der Präsident des Bundeskriminalamts Holger Münch gegen strafbare und demokratiegefährdende Handlungen im Netz vorgehen. Das Internet scheine manchmal wie die letzte Bastion des Wilden Westens zu sein. Drohungen und strafbare Veröffentlichungen seien an der Tagesordnung, wie er gegenüber der Rheinischen Post erklärt. Strafbare Einträge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...