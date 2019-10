Auch am Mittwoch haben sich die großen europäischen Börsen kaum von der Stelle bewegt. Die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Brexit-Verhandlungen erhielten erneut einen Dämpfer. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone pendelte wie schon am Vortag um die Marke von 3600 Punkten. Am Ende stand ein kleines Plus von 0,06 Prozent auf 3606,89 Punkte zu Buche.

Nach der vom britischen Parlament am Vorabend erzwungenen Vollbremsung beim Brexit erwägen die übrigen EU-Staaten nun eine Fristverlängerung. EU-Ratschef Donald Tusk und EU-Parlamentspräsident David Sassoli plädierten für einen Aufschub des britischen EU-Austritts bis Ende Januar 2020. Damit würde das Thema Brexit den Anlegern als Risikofaktor also noch eine Weile erhalten bleiben. "Verzögerung, Verzögerung, Verzögerung", lautete denn auch der frustrierte Kommentar von Craig Erlam, Analyst des Londoner Brokers Oanda.

Der französische Cac 40 schloss 0,08 Prozent niedriger bei 5653,44 Punkten. Für den britischen FTSE 100 ging es dagegen um 0,67 Prozent auf 7260,74 Punkte aufwärts. Hier wirkte sich die jüngste Schwäche des Pfund positiv aus, die Exporte in Länder außerhalb Großbritanniens erleichtern kann./bek/he

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145 EU0009658160

