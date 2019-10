(shareribs.com) New York 23.10.2019 - Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche leicht gesunken und liegen auf dem Fünf-Jahresmittel. Die Nachfrage nach Rohöl in den USA liegt deutlich über dem Vorjahresniveau. Die Energy Information Administration teilte heute mit, dass die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,7 Mio. auf 433,2 Mio. Barrel zurückgegangen sind. Die ...

