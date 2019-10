Renommiertes Festival für Design und Kreativität OFFF als erster Content-Partner bekannt gegeben

Die erfolgreiche Startup-Plattform "Four Years From Now (4YFN)" der GSMA und das internationale, der modernen Musik, Kreativität und Technologie gewidmete Sónar Festival, gaben heute weitere Details zu ihrem mit Spannung erwarteten, co-kuratiertem Event xside bekannt. xside findet im Rahmen der 4YFN (24. bis 26. Februar 2020) in der Fira Montjuïc parallel zu 4YFN und MWC Barcelona 2020 statt. Bei diesem neuen Event, das Konferenzen, Networking sowie Musik beinhaltet, soll erkundet werden, welche Rolle Technologie, Design und Innovation in der Zukunft von Kreativität, Kultur und Unternehmen spielen.

Als kreatives Herz von 4YFN und MWC Barcelona soll xside die kreativen Communities von Sónar mit den technologischen und unternehmerischen Teilnehmern der weltweit größten Veranstaltung für die Mobilbranche verknüpfen. Damit ist xside die erste integrierte Konvergenzveranstaltung ihrer Art in dieser Größenordnung und eine gemeinschaftliche Schöpfung führender Messemarken in den Sparten Musik, Kreativität, Technologie, Design und Unternehmen. Die Organisatoren von xside rechnen während der drei Veranstaltungstage mit über 25.000 Teilnehmern und mehr als 5.000 Nachschwärmern.

"xside ist ein fantastisches Zusammentreffen von Kulturen, Branchen und kreativen Köpfen, das zwei der hochwertigsten Veranstaltungen von Barcelona mit bedeutenden und auch sehr unterschiedlichen Besuchergruppen verknüpft", so John Hoffman, CEO GSMA Ltd. "Mit der Etablierung eines solchen Hotspots für die Design- und Kreativszene feiern wir einerseits die Ideen, Fähigkeiten und Menschen, die zukünftige Veränderungen herbeiführen, und formen andererseits die Beziehung zwischen Design, Kultur und Technologie zum Nutzen dieser Branchen und anderer Sektoren."

"xside ist das Zentrum für Kreativität und Content auf der größten Tech-Messe der Welt. Es bietet die einmalige Chance, die Rolle von Technologie, Design und Innovation in der Zukunft von Kreativität, Kultur und Wirtschaft zu erforschen. Die Kooperation mit GSMA 4YFN und MWC Barcelona bei der Entwicklung und Durchführung von xside untermauert unsere langfristigen Bestrebungen, das öffentliche Bewusstsein für die Rolle zu schärfen, die Kreativität und Technologie in unserer Gesellschaft spielen: Sie verändern unsere Gegenwart und stellen neue Versionen der Zukunft dar", erklärte Ventura Barba, Executive Director Advanced Music, SL (Sónar und Sónar+D).

Design und Kreativität verschmelzen mit Technologie

Das renommierte Design- und Kreativitätsfestival OFFF, das im nächsten Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, hat sich als erster Content-Partner für xside verpflichtet. OFFF wird Konferenzen und Performances des in Berlin ansässigen Komponisten von elektronischer Musik, Ben Lukas Boysen, zusammen mit den Künstlern für digitale und neue Medien, Joëlle Snaith und Joshua Davis, veranstalten.

Mit seiner Konferenz auf der xside-Bühne lotet OFFF die Grenzen zwischen Kreativität und Technologie aus. OFFF hat die ersten Sprecher bekannt gegeben:

David Vogel, Executive Director, Experience Design, AKQA

Irene Pereyra und Anton Repponen, Gründer, Anton Irene

Josue Ibañez, Mitbegründer und Interaction Design Director, Cocolab

Verònica Fuerte, Gründerin, Hey Studio

Tagsüber bietet die von Sónar co-kuratierte xside-Veranstaltung Diskussionen und Keynotes von Branchenvertretern. Das Rahmenprogramm umfasst Live-Musik, eine Präsentation immersiver Technologie, interaktive Kunstinstallationen und gastronomische Genüsse. Wenn 4YFN und MWC Barcelona ihre Tore für den Tag schließen, beginnt "xside-by-Night": Late-Night-Vorträge und eine eigene Musikbühne unterhalten Nachschwärmer jeden Abend bis 23:00 Uhr. Um zusätzlichen Platz für diese neuen Veranstaltungspunkte im 4YFN-Programm zu schaffen, wurde die Messe von Halle 8 im Fira Montjuic in die Hallen und auf den Innenhof verlegt, dem traditionellen Veranstaltungsort von "Sónar by Day".

Bei 4YFN, der Nebenmesse des GSMA MWC, dreht sich alles darum, Startups, Investoren und Unternehmen zu vernetzen und gemeinsam neue Unternehmungen in Angriff zu nehmen. 4YFN findet zur gleichen Zeit wie MWC Barcelona statt und lockt über 23.000 Besucher, 1.000 Investoren, 700 Startups und Aussteller an. Außerdem werden mehr als 400 Sprecher Vorträge halten.

Weitere Informationen zur Teilnahme an der 4YFN finden Sie unter https://www.4yfn.com/barcelona/xside/. Tickets sind ab jetzt mit einem Frühbucherrabatt von 20 Prozent unter 4YFN.com erhältlich.

Sónar ist eine avantgardistische Veranstaltung für elektronische Musik und digitale Künste. Das im Hinblick auf Inhalt, Produktion und Strategie bahnbrechende Sónar-Festival wird aufgrund seiner gelungenen Kombination aus Avantgarde, experimenteller Kunst und aktuellen Trends der urbanen Kultur international gefeiert. Sónar+D, der Kongress für Kreativität, Technologie und Business, wurde 2013 eingeführt und findet gleichzeitig zum Barcelona-Festival und anderen Veranstaltungen während des Jahres statt. Sónar+D lockt mehr als 20.000 Vertreter der Kreativbranchen, Wissenschaften und innovativen Technologien an.

OFFF wurde 2000 gegründet. Inzwischen hat sich OFFF zum einflussreichsten Kreativfestival entwickelt und ist ein Muss für alle Interessenten. Die OFFF-Community bietet den Besuchern über drei Tage eine beeindruckende Vielfalt an Installationen, Workshops, Gesprächen, Diskussionen und Seminaren. Für innovative und internationale Talente ist OFFF die perfekte Bühne, um ihre Ideen und Erfahrungen mit den Besuchern zu teilen.

