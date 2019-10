Erste Finanzierungsvereinbarungen mit ICBC, Exim Bank of China und der China Construction Bank zur Finanzierung des größten Onshore-Windparks Europas

NBT AS ("NBT"), Entwickler großer Windkraftanlagen mit Sitz in Oslo, und China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. ("CET"), die EPC-Tochtergesellschaft der State Grid Corporation of China, haben zwei EPC-Verträge zum Bau des 300-MW-Windparks Zophia II und des 450-MW-Windparks Zophia III in der Region Saporischschja in der Ukraine unterzeichnet. Außerdem haben NBT, CET, Industrial Commercial Bank of China ("ICBC"), die Export-Import-Bank of China ("Exim Bank of China") und die China Construction Bank ("CCB") noch eine vorläufige Finanzierungsvereinbarung zur Finanzierung der Windparks Zophia II und Zophia III abgeschlossen, die gemeinsam den größten Onshore-Windpark Europas bilden werden. NBT und CET haben außerdem eine strategische Kooperationsvereinbarung unterschrieben, um auch bei zukünftigen Projekten rund um erneuerbare Energien auf globaler Ebene zusammenzuarbeiten.

Der 300-MW-Windpark Zophia II und der 450-MW-Windpark Zophia III ("Windparks Zophia") werden nach Vollendung mit einer Gesamtkapazität von 750 MW der größte Onshore-Windpark Europas sein. Die Gesamtinvestition für die Windparks Zophia beträgt über 1 Mrd. EUR, was ca. 1 des Bruttoinlandsprodukts der Ukraine entspricht.

Die in Peking am Hauptsitz der State Grid Corporation of China abgehaltenen Unterzeichnungszeremonie erfolgte in Anwesenheit der Botschafterin der königlichen norwegischen Botschaft in China, Frau Signe Brudeset, des ersten Sekretärs der ukrainischen Botschaft in der Volksrepublik China, Herr Oleh Malyi, Herrn Liu Jianchang von ICBC, Herrn Bai Huafeng von der Exim Bank of China, Herrn Wu Powei von CCB und der obersten Führungsriege der State Grid Corporation of China.

NBT baut auf dem Erfolg des 250-MW-Windparks Syvash auf, bei dem Anfang 2019 der erste internationale Finanzabschluss über 262 Mio. EUR Projektfinanzierung für einen Windpark erzielt wurde. Mit der Unterstützung von ICBC, der Exim Bank of China und CCB bezüglich der vorrangigen Schuld von 500 Mio. EUR plant NBT, weitere internationale Banken für zusätzliche 250 Mio. EUR Projektfinanzierung für das Bankenkonsortium zu verpflichten und strebt für Zophia einen noch größeren Finanzabschluss an.

Die Windparks Zophia werden nach sehr hohen internationalen Standards erbaut und entsprechen den EBWE-Leistungsstandards und den Equator-Prinzipien. Die durch Zophia erzeugte Energie wird an das Staatsunternehmen "Guaranteed Buyer State Enterprise", den Stromgroßmarktbetreiber der Ukraine verkauft. Nach Vollendung der zwei Windparks werden diese eine geplante Produktion von 2.900 GWh jährlich aufweisen und genügend Strom für ca. 340.000 Haushalte erzeugen. Die Windparks Zophia werden die CO 2 -Emissions voraussichtlich um 1.600.000 Tonnen jährlich senken und so maßgeblich zum Umweltschutz beitragen.

Der Windpark Zophia wird die Wirtschaft deutlich vorantreiben und der Region Saporischschja Steuereinnahmen und bis zu zweitausend Arbeitsplätze beim Bau bringen und auch nach Bauabschluss einen dauerhaften wirtschaftlichen Einfluss haben.

Joar Viken, CEO von NBT, sagte: "Wir freuen uns über die Unterzeichnung der EPC-Verträge mit CET bezüglich des größten Onshore-Windprojekts Europas. Wir arbeiten gerne mit CET und der State Grid Corporation of China zusammen, um diesen großen Windpark in der Ukraine zu erschaffen, der sowohl den Menschen dort als auch der Umwelt zugute kommt. Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit bei ICBC, der Exim Bank of China und der China Construction Bank für ihre Unterstützung und sehen einer engen Zusammenarbeit mit ihnen zur Finanzierung unserer Windparks Zophia positiv entgegen."

Jia Zhichiang, Chairman von CET, erklärte: "Wir sind hocherfreut, mit NBT die 750-MW-Windparks Zophia zu bauen. Da die Ukraine Teil der Belt-and-Road-Initiative ist, finden wir es besonders positiv, dass wir mit diesem großen Bauprojekt teilhaben können. Dank unserer Stärken in internationalen EPC-Projekten, Projektmanagement, Technologie, dem Bau von Weltklasseübertragungsleitungen wie beispielsweise Ultrahochspannungsleitungen bringen wir für den erfolgreichen Abschluss der Windparks Zophia eine beispiellose Exzellenz mit. Wir sind schon gespannt auf den ukrainischen Markt und hoffen, weitere Geschäfte abschließen zu können, beispielsweise der ukrainischen Regierung beim Upgrade der Grid-Infrastruktur udn dem Bau von erstklassigen Stromprojekten zu helfen."

