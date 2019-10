Honda will bis 2022 seine Modelle für den europäischen Markt mit einem Elektromotor ausstatten - drei Jahre früher als geplant. Innerhalb der nächsten drei Jahre will Honda sechs neue Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen und so sein Angebot in Europa elektrifizieren. Eigentlich hatte Honda sich dieses Ziel für 2025 gesteckt. Grund für die Planänderung sei das Interesse der Kunden und die sich ändernden politischen Rahmenbedingungen, heißt es in der Pressemitteilung. Europa solle für Honda zur vordersten Front für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...