Der Büromöbelhändler Takkt wird angesichts eines anhaltend herausfordernden Konjunktur- und Marktumfeldes pessimistischer. Der um Währungs- und Akquisitionseffekte bereinigte Umsatz dürfte im Geschäftsjahr 2019 um ein bis zwei Prozent zum Vorjahr sinken, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Stuttgart mit. Bisher hatte Takkt ein leichtes Plus angepeilt. Bei der Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird nun nur noch das Erreichen des unteren Werts der bislang kommunizierten Spanne von 12 bis 14 Prozent erwartet.

Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten nicht gut an. Der Aktienkurs von Takkt sackte auf der Handelsplattform Tradegate um knapp fünf Prozent ab.

In den ersten neun Monaten war der um Währungs- und Akquisitionseffekte bereinigte Umsatz um 5,1 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum gestiegen, hieß es in der Mitteilung weiter. Im dritten Quartal sackte er allerdings um 2,3 Prozent ab. Für das Jahresschlussviertel erwartet Takkt eine weitere spürbare Abschwächung.

Das Unternehmen kündigte "strukturelle Kostenanpassungen" an. Diese würden im vierten Quartal zu Einmalaufwendungen führen./he/bek

