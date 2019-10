In weniger als drei Wochen geht in den USA und Kanada Disneys neuer Streamingdienst Disney+ an den Start. Ganz besonders freuen dürfen sich darauf Verizon-Kunden. Für sie halten die beiden Medienunternehmen ein Promotions-Angebot bereit.? Mit Tag des Launch startet Promo-Aktion ? 12 Monate kostenlos Disney+ streamen? Verizon versüßt KundenbindungDer Start von Walt Disneys neuem Streamingdienst geht mit einer besonderen Aktion einher: In einer Pressemitteilung teilte der Telekommunikationskonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...