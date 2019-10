Unmittelbar vor dem erwarteten Beschluss eines Gesetzes für höhere Pflegelöhne hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz vor Mehrkosten zulasten von Pflegebedürftigen gewarnt. "Ohne Zweifel braucht es höhere Löhne in der Altenpflege", sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist gut, dass hierzu nun endlich ein Gesetz kommt." Doch die Lohnsteigerungen bezahlten allein die Pflegebedürftigen.

An diesem Donnerstag will der Bundestag ein Gesetz beschließen, das höhere Löhne in der Pflegebranche entweder über einen Tarifvertrag oder Mindestlöhne bringen soll. Brysch bezifferte die Mehrkosten unter Berufung auf ein Gutachten des Berliner Instituts IGES auf rund fünf Milliarden Euro. Konkret drohe Pflegeheimbewohnern damit ein weiterer Anstieg der Eigenanteile um bis zu 400 Euro monatlich, sagte er.

"Dabei ist in Pflegeheimen heute schon über ein Drittel der rund 820 000 Bewohner auf Sozialhilfe angewiesen." Er forderte, dass die Pflegeversicherung künftig die gesamten Pflegekosten übernehmen müsse./bw/DP/zb

