=== 06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q, Göteborg *** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 3Q, Wiesbaden *** 07:00 DE/Daimler AG, Ergebnis 3Q (07:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 08:40 Presse-Telefonkonferenz), Stuttgart *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz; 11:00 Analysten-Telefonkonferenz), Ludwigshafen *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q, München 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 3Q, Stuttgart 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 3Q, Planegg *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 3Q, Espoo 07:00 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q, Stavanger 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 3Q, Seoul 07:15 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Ergebnis 3Q, München *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 3Q, Paris *** 07:30 DE/Metro AG, Jahresumsatz, Düsseldorf 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 3Q, Herzogenrath 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 3Q, Werdohl *** 07:30 FR/Schneider Electric SA, Umsatz 3Q, Rueil-Malmaison 07:30 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q, Genf *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Herzogenaurach 08:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen September *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q, London *** 08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 3Q, Edinburgh 08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 3Q, Espoo 09:00 DE/Bundestagsfraktionen FDP/Linke/Grüne, PG zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut, Berlin *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,6 zuvor: 51,1 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,3 zuvor: 50,1 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,6 zuvor: 51,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 42,0 zuvor: 41,7 *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,9 zuvor: 51,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,0 zuvor: 45,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 50,3 zuvor: 50,1 *** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 3Q, Midland *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 3Q, St. Paul *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q, Fort Worth 13:40 BE/Nato, Herbsttreffen der Verteidigungsminister (bis 25.10.), Brüssel *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 214.000 *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: -6,0 Punkte zuvor: -5,7 Punkte *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,8 zuvor: 50,9 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,7 zuvor: 51,1 *** 16:00 US/Neubauverkäufe September PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +7,1% gg Vm *** 17:40 FR/Kering SA, Umsatz 3Q, Paris *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q, Paris 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 3Q, Clermont-Ferrand 17:45 FR/Capgemini SA, Umsatz 3Q, Paris 17:55 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9 Monate, Courbevoie *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q, Seattle *** 22:04 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q, Santa Clara *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 4Q, Foster City *** - GB/Parlament berät über Queen's Speech (Regierungsprogramm), London *** - GB/Relx plc, Trading Statement 9 Monate, London ===

