Pressemitteilung Siltronic AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München www.siltronic.com Siltronic trifft in einem schwierigen Marktumfeld die Umsatz- und Margenerwartungen - Nachfrageschwäche nach Wafern belastet Umsatz im Vergleich zum Rekordjahr 2018 - EBITDA in ersten neun Monaten bei EUR 318,7 Millionen (EBITDA-Marge 33 Prozent) - EBITDA im dritten Quartal bei EUR 91,5 Millionen (EBITDA-Marge 30,5 Prozent) - EBIT durch höhere Energiekosten und erhöhte Abschreibungen belastet - Investitionen laufen planmäßig - Netto-Cashflow von EUR 72,4 Millionen in den ersten neun Monaten generiert - Prognose für 2019 bestätigt München, Deutschland, 24. Oktober 2019 - Die Siltronic AG (MDAX/TecDAX: WAF) trifft im dritten Quartal die Umsatz- und Margenerwartungen, wobei das dritte Quartal wie erwartet schwächer als das zweite Quartal 2019 war. Insgesamt entsprach die Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate dem Ausblick. "Die Fertigwarenbestände in der Wertschöpfungskette sind nach wie vor hoch. Wir sehen hier kurzfristig keine nennenswerte Besserung und damit auch keine nennenswerten Wachstumsimpulse. Die anhaltenden konjunkturellen und geopolitischen Turbulenzen führen zudem zu einer stark eingeschränkten kurz- bis mittelfristigen Vorhersehbarkeit der Märkte", so Dr. Christoph von Plotho, CEO der Siltronic AG. Umsatzrückgang vor allem durch geringere abgesetzte Waferfläche bedingt Verän- de- rung Q1-Q3 Q1-Q3 Verän- Q3 Q2 Q3 Q3 zu Q3 2019 2018 derung 2019 2019 2018 Q2 zu Q3 Umsat- EUR 966,0 1.068,- -102,5 299,8 311,8 379,8 -12,0 -80,- zerlö- Mio. 5 0 se in % -9,6 -3,8 -21,- 1 Vor allem aufgrund der geringeren abgesetzten Waferfläche in den ersten drei Quartalen 2019 ist der Umsatz um 9,6 Prozent beziehungsweise EUR 102,5 Millionen auf EUR 966,0 Millionen gesunken (Q1-Q3 2018: EUR 1.068,5 Millionen). Betroffen von dem Nachfragerückgang waren alle Wafer-Größen. Der Rückgang bei 300 mm fiel dabei moderater als bei 200 mm aus. Die kleinen Durchmesser waren am stärksten betroffen. Die anhaltende Stärke des US-Dollars, in dem Siltronic den größten Teil der Umsätze erzielt, wirkte sich dagegen positiv auf das Geschäft aus. Der Euro war in den ersten neun Monaten 2019 gegenüber dem US-Dollar mit durchschnittlich 1,12 rund 6 Prozent schwächer als in den ersten neun Monaten des Vorjahres (1,19). Dies führte gegenüber den ersten drei Quartalen des Vorjahrs zu einem höheren Durchschnittserlös. Der positive Wechselkurseffekt des US-Dollars konnte den Effekt aus der rückläufigen Waferfläche aber nur teilweise kompensieren. Im dritten Quartal 2019 wurde mit EUR 299,8 Millionen im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 EUR 12,0 Millionen weniger Umsatz realisiert. Zusätzlich zur verhaltenen Nachfrage kam es zu einem minimalen Preisrückgang, der sich vor allem auf die kleinen Waferdurchmesser und teilweise auf 200 mm ausgewirkt hat. Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar mit 1,11 im Vergleich zum zweiten Quartal mit 1,12 leicht schwächer entwickelt. Höhere Energiekosten und Abschreibungen belasten Herstellungskosten Verän- derung Q1-Q3 Q1-Q3 Verän- Q3 Q2 Q3 Q3 zu Q3 2019 2018 derung 2019 2019 2018 Q2 zu Q3 Herstel- EUR 605,4 616,7 -11,3 196,1 199,4 204,8 -3,3 -8,7 lungs- Mio. kosten in % -1,8 -1,7 -4,2 Brutto- EUR 360,6 451,8 -91,2 103,7 112,4 175,0 -8,7 -71,- ergeb- Mio. 3 nis in % -20,2 -7,7 -40,- 7 Brutto- in % 37,3 42,3 34,6 36,1 46,1 marge Der Rückgang der produzierten Waferfläche führte zu reduzierten Herstellungskosten von EUR 605,4 Millionen (Q1-Q3 2018: EUR 616,7 Millionen). Dabei sind Abschreibungen und Energiekosten merklich gestiegen. Im Vergleich zum zweiten Quartal sind die Herstellungskosten im dritten Quartal 2019 aufgrund erhöhter Abschreibungen nur unterproportional um 1,7 Prozent gefallen, obwohl die Umsatzerlöse um 3,8 Prozent zurückgegangen sind. Das Bruttoergebnis lag in den ersten drei Quartalen 2019 mit EUR 360,6 Millionen 20,2 Prozent unter dem Wert des Vorjahres (Q1-Q3 2018: EUR 451,8 Millionen). Die Bruttomarge ist von 42,3 Prozent auf 37,3 Prozent gesunken. Im Vergleich zum zweiten Quartal ist das Bruttoergebnis um EUR 8,7 Millionen auf EUR 103,7 Millionen gesunken. Aufwendungen für Vertrieb, F&E und Verwaltung leicht gestiegen Verände- rung EUR Mio. Q1-Q3 Q1-Q3 Verände- Q3 Q2 Q3 Q3 zu Q3 zu 2019 2018 rung 2019 2019 2018 Q2 Q3 Vertriebs- 26,1 26,0 0,1 8,8 8,8 8,7 - 0,1 kosten F&E-Kosten 50,7 50,2 0,5 17,2 16,8 16,7 0,4 0,5 Verwaltungs- 21,0 20,0 1,0 6,7 7,4 6,4 -0,7 0,3 kosten Summe 97,8 96,2 1,6 32,7 33,0 31,8 -0,3 0,9 in % vom 10,1 9,0 10,9 10,6 8,4 Umsatz Die Kosten für Vertrieb, Forschung und Entwicklung (F&E) sowie Verwaltung lagen in den ersten drei Quartalen 2019 bei EUR 97,8 Millionen. Dies entspricht 10,1 Prozent vom Umsatz. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergab sich eine leichte Erhöhung um EUR 1,6 Millionen. Effekte aus Währungssicherungen belasten die ersten drei Quartale 2019 Verän- derung EUR Mio. Q1-Q3 Q1-Q3 Verän- Q3 Q2 Q3 Q3 zu Q3 2019 2018 derung 2019 2019 2018 Q2 zu Q3 Saldo -22,8 5,5 -28,3 -7,7 -6,9 -1,6 -0,8 -6,1 Wechselkursef- fekte Andere sbE und 1,6 -2,3 3,9 0,3 2,1 -3,6 -1,8 3,9 sbA Saldo sbE und -21,2 3,2 -24,4 -7,4 -4,8 -5,2 -2,6 -2,2 sbA Die Entwicklung des US-Dollars sowie des japanischen Yens wirkte sich für Siltronic in den ersten drei Quartalen 2019 positiv auf die Umsatzerlöse sowie die Bruttomarge aus. Um künftige nachteilige Wechselkursentwicklungen abzuschwächen, führt Siltronic Maßnahmen zur Währungssicherung durch. Diese Währungssicherungen wirken sich gegenläufig zur Entwicklung der Umsatzerlöse und der Bruttomarge im Saldo aus sonstigen betrieblichen Erträgen (SbE) und sonstigen betrieblichen Aufwendungen (SbA) aus. In den ersten drei Quartalen 2019 ergab sich per Saldo ein Aufwand aus Wechselkurseffekten von EUR 22,8 Millionen, wobei der Aufwand im dritten Quartal 2019 mit EUR 7,7 Millionen in etwa auf dem Niveau des zweiten Quartals 2019 mit EUR 6,9 Millionen lag. Schwächere Nachfrage reduziert EBITDA und EBITDA-Marge Verän- de- rung Q1-Q3 Q1-Q3 Verän- Q3 Q2 Q3 Q3 zu Q3 2019 2018 de- 2019 2019 2018 Q2 zu rung Q3 EBITDA EUR 318,7 428,6 -109,- 91,5 100,0 160,2 -8,5 -68- Mio- 9 ,7 . in -25,6 -8,5 -42- % ,9 EBITDA-Ma- in 33,0 40,1 30,5 32,1 42,2 rge % Abschrei- EUR -77,1 -69,8 -7,3 -27,- -25,4 -22,2 -2,5 -5,- bung Mio- 9 7 abzgl. . Zuschrei- bungen EBIT EUR 241,6 358,8 -117,- 63,6 74,6 138,0 -11,0 -74- Mio- 2 ,4 . in -32,7 -14,7 -53- % ,9 EBIT-Mar- in 25,0 33,6 21,2 23,9 36,3 ge % Aufgrund der rückläufigen abgesetzten Waferfläche und höherer Energiekosten wurde in den ersten drei Quartalen 2019 ein im Vergleich zum Vorjahr niedrigeres EBITDA von EUR 318,7 Millionen erzielt (Q1-Q3 2018: EUR 428,6 Millionen). Die EBITDA-Marge ist von 40,1 Prozent auf 33,0 Prozent zurückgegangen. Das EBIT sank von EUR 358,8 Millionen in den ersten drei Quartalen 2018 auf EUR 241,6 Millionen in den ersten drei Quartalen 2019, die EBIT-Marge von 33,6 Prozent auf 25,0 Prozent. Neben dem schwachen Start in das Geschäftsjahr 2019 und den gestiegenen Energiekosten haben erhöhte Abschreibungen dazu beigetragen. Der Rückgang der EBITDA-Marge vom zweiten Quartal auf das dritte Quartal 2019 konnte durch geringere Herstellungskosten abgemildert werden. Gewinn von EUR 216 Millionen in den ersten drei Quartalen 2019 Verän- de- rung Q1-Q3 Q1-Q3 Verän- Q3 Q2 Q3 Q3 zu Q3 2019 2018 de- 2019 2019 2018 Q2 zu rung Q3 Finanzer- EUR 3,4 -5,5 8,9 1,0 0,4 -1,3 0,6 2,3 gebnis Mio. Ergebnis EUR 245,0 353,3 -108,- 64,6 75,0 136,7 -10,4 -72,- vor Mio. 3 1 Ertrag- steuern in % -30,7 -13,9 -52,- 7 Aufwand EUR -29,4 -58,7 29,3 -5,1 -6,5 -22,1 1,4 17,0 für Mio. Ertrag- steuern Steuerquo- in % 12 17 8 9 16 te Perioden- EUR 215,6 294,6 -79,0 59,5 68,5 114,6 -9,0 -55,- gewinn Mio. 1 in % -26,8 -13,1 -48,- 1 Ergebnis In 6,31 9,19 -2,88 1,65 1,98 3,53 -0,33 -1,8- je Aktie EUR 8 Der Grund für den niedrigen Steueraufwand im zweiten und dritten Quartal 2019 ist in erster Linie, dass Gewinne zunehmend bei Gesellschaften anfallen, deren effektive Steuersätze niedriger als in Deutschland sind. In den ersten drei Quartalen 2019 wurde ein Periodengewinn von EUR 215,6 Millionen erzielt. Gegenüber der Vorjahresperiode (Q1-Q3 2018: EUR 294,6 Millionen) entspricht dies einem Rückgang um 26,8 Prozent. Das Ergebnis je Aktie lag im dritten Quartal 2019 bei EUR 1,65 im Vergleich zu EUR 1,98 im zweiten Quartal 2019 und EUR 2,68 im ersten Quartal 2019. Langfristige Vermögenswerte steigen aufgrund von Investitionen in Sachanlagen EUR Mio. 30.9.2019 31.12.2018 Veränderung Immaterielle Vermögenswerte 22,7 22,2 0,5 Sachanlagen 887,7 683,9 203,8 Nutzungsrechte 45,3 - 45,3 Geldanlagen 53,6 31,3 22,3 Sonstige Vermögenswerte 24,0 25,4 -1,4 Langfristige Vermögenswerte 1.033,3 762,8 270,5 Die im Vergleich zum 31. Dezember 2018 gestiegenen Sachanlagen resultieren überwiegend aus höheren Zugängen im Vergleich zu den planmäßigen Abschreibungen. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte addierten sich in den ersten drei Quartalen auf EUR 266,5 Millionen. Die neuen Bilanzierungsregelungen zu Leasing (IFRS 16) haben die sonstigen langfristigen Vermögenswerte um EUR 45,3 Millionen erhöht. Siltronic wendet den neuen Standard zur Bilanzierung von Leasingverhältnissen seit dem 1. Januar 2019 an. Hiernach aktiviert ein Leasingnehmer sein Recht zur Nutzung von geleasten Vermögenswerten und passiviert die Verpflichtungen, die aus Leasingzahlungen resultieren. Die langfristigen Vermögenswerte machen zum 30. September 2019 54,1 Prozent der Bilanzsumme aus (31. Dezember 2018: 42,0 Prozent). Kurzfristige Vermögenswerte vor allem durch Dividendenzahlung gesunken EUR Mio. 30.9.2019 31.12.2018 Verände- rung Vorräte 164,6 148,6 16,0 Forderungen aus Lieferungen und 154,9 175,7 -20,8 Leistungen inkl. Vertragsvermögenswerten Sonstige Vermögenswerte 29,4 69,8 -40,4 Liquide Mittel und Geldanlagen 526,8 661,3 -134,5 Kurzfristige Vermögenswerte 875,7 1.055,4 -179,7 Die liquiden Mittel und Geldanlagen (kurzfristig und langfristig) sind in den ersten neun Monaten des Jahres trotz Dividende in Höhe von EUR 150,0 Millionen, Auszahlungen für Investitionen in Höhe von EUR 260,7 Millionen und Rückführung von Kundenanzahlungen in Höhe von EUR 48,5 Millionen aufgrund des positiven Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit um nur EUR 112,5 Millionen gesunken. Eigenkapitalquote von 42,4 Prozent EUR Mio. 30.9.2019 31.12.2018 Veränderung Eigenkapital 809,0 915,7 -106,7 Pensionsrückstellungen 565,6 362,3 203,3 Erhaltene Kundenanzahlungen 140,7 175,2 -34,5 Leasingverbindlichkeiten 42,7 - 42,7 Sonstige Verbindlichkeiten 93,4 97,9 -4,5 Langfristige Schulden 842,4 635,4 207,0 Das Sinken des Eigenkapitals um EUR 106,7 Millionen ergibt sich im Wesentlichen aus dem Periodengewinn der ersten drei Quartale von EUR 215,6 Millionen abzüglich der Dividendenzahlung von EUR 150,0 Millionen und der zinsbedingten Änderung von Pensionsverpflichtungen von EUR 202,1 Millionen. Die langfristigen Schulden zum 30. September 2019 machen 44,1 Prozent der Bilanzsumme aus. Der Einfluss von Zinssätzen bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen war wesentlich. Zum 30. September 2019 wurden die Pensionsrückstellungen in Deutschland mit 0,97 Prozent abgezinst (31. Dezember 2018: 1,98 Prozent). In den USA ist der Zinssatz von 4,08 Prozent auf 2,99 Prozent zurückgegangen. Netto-Cashflow von EUR 72 Millionen trotz hoher Investitionen EUR Mio. Q1-Q3 Q1-Q3 Verän- Q3 Q2 Verän- 2019 2018 de- 2019 2019 de- rung rung Cashflow aus betrieblicher 284,6 571,2 -286,- 74,4 79,1 -4,7 Geschäftstätigkeit 6 Ein-/Auszahlungen für -260,- -127,- -133,- -98,- -94,- -3,8 Sachanlagen und immaterielles 7 0 7 7 9 Anlagevermögen Free-Cashflow 23,9 444,2 -420,- -24,- -15,- -8,5 3 3 8 Zahlungswirksame Veränderung 48,5 -171,- 220,0 15,5 16,2 -0,7 der erhaltenen Anzahlungen 5 Netto-Cashflow 72,4 272,7 -200,- -8,8 0,4 -9,2 3 Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte beliefen sich in den ersten drei Quartalen 2019 auf EUR 266,5 Millionen und betreffen hauptsächlich Kapazitätserweiterungen, die neue Ziehhalle in Singapur und die weitere Automatisierung der Produktion. Die Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen lagen bei EUR 260,7 Millionen. Im Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit sind Rückführungen von Kundenanzahlungen in Höhe von EUR 48,5 Millionen enthalten. Neue Kundenanzahlungen sind in den ersten drei Quartalen 2019 nicht zugeflossen. Im dritten Quartal 2019 ergab sich ein leicht negativer Netto-Cashflow in Höhe von EUR -8,8 Millionen, verglichen mit EUR 0,4 Millionen im zweiten Quartal 2019 und EUR 80,8 Millionen im ersten Quartal 2019. Nettofinanzvermögen trotz Dividendenzahlung und hohen Investitionen bei EUR 579 Millionen EUR Mio. 30.9.2019 31.12.2018 Veränderung Liquide Mittel 211,1 257,5 -46,4 Geldanlagen 367,7 433,8 -66,1 Nettofinanzvermögen 578,8 691,3 -112,5 Trotz der Dividendenzahlung von EUR 150,0 Millionen an die Aktionäre der Siltronic AG, Auszahlungen für Investitionen von EUR 260,7 Millionen und der Rückführung von Kundenanzahlungen in Höhe von EUR 48,5 Millionen ist das Nettofinanzvermögen aufgrund des deutlich positiven Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit um nur EUR 112,5 Millionen gesunken. Das Gesamtjahr 2019 liegt im Rahmen der Erwartungen Siltronic bestätigt die im Juni angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2019. Das Unternehmen erwartet, dass der Waferabsatz im vierten Quartal 2019 entsprechend der üblichen Saisonalität deutlich unter dem dritten Quartal liegen wird. Daher werden Umsatz und EBITDA-Marge voraussichtlich eher in der unteren Hälfte der Prognosebandbreite und damit im Rahmen der Markterwartungen liegen. "Wir arbeiten stark an unserer Kostenbasis und unserer Produktivität. Personalkosten machen einen großen Teil unserer Kostenstruktur aus. Um den niedrigen Auslastungen Rechnung zu tragen, haben wir bereits im ersten Halbjahr 2019 eine beträchtliche Zahl an Zeitarbeiternehmern in Deutschland freigesetzt und verringern derzeit die Anzahl der Mitarbeiter in Portland. Ungeachtet des aktuell herausfordernden Marktumfeldes sind wir davon überzeugt, dass die Wachstumstreiber für die Wafer-Industrie intakt sind. Die langfristigen Wachstumsperspektiven für Siltronic sind gut", so Dr. Christoph von Plotho weiter. Übersicht zur Prognoseänderung Prognose 20. Prognose Prognose Prognose Prognose Verä- Februar 2019 10. April 17. Juni 23. Juli 24. nde- (Ad-hoc) & 2019 2019 2019 Oktober rung Prognose 5. (Ad-hoc) & (Ad-hoc) Q2-Bericht 2019 Okto- März 2019 3. Mai 2019) (Q3-Berich- ber (Geschäftsberi- 2019 t) ggü. cht) (Q1-Berich- Juli t) 2019 E- Leicht unter Zwischen Zwischen Zwischen 30 Zwischen ->B- Vorjahr 33 Prozent 30 und und 35 30 Prozent I- und 37 35 Prozent und 35 T- Prozent Prozent Prozent D- A- -- M- a- r- g- e K- In der Abhängig Abhängig Abhängig Abhängig ->o- Größenordnung vom von der von der von der n- des Vorjahres Eintritt- weiteren weiteren weiteren z- szeitpunkt Entwick- Entwicklung Entwick- e- der lung des des lung des r- Erholung Marktum- Marktumfel- Marktumfel- n- des feldes des des u- Marktum- inklusi- inklusive inklusive m- felds und ve Wechsel- Wechsel- s- von Wechsel- kurseinflüs- kursein- a- Wechsel- kursein- sen circa flüssen t- kursein- flüssen 10 Prozent circa 10 z flüssen circa 10 bis 15 Prozent circa 5 Prozent Prozent bis 15 Prozent bis 15 unter dem Prozent bis 10 Prozent Vorjahr unter dem Prozent unter Vorjahr unter dem Vorjahr Vorjahr W- Unter Annahme Unter Unter Unter Unter ->ä- eines Annahme Annahme Annahme Annahme h- EUR/USD-Wech- eines eines eines eines r- selkurses von EUR/USD-We- EUR/USD-- EUR/USD-Wec- EUR/USD-We- u- 1,18 und eines chselkur- Wechsel- hselkurses chselkur- n- EUR/JPY-Wech- ses von kurses von 1,15 ses von g- selkurses von 1,15 und von 1,15 und eines 1,15 und s- 130 sind eines und EUR/JPY-Wec- eines e- Währungseffek- EUR/JPY-We- eines hselkurses EUR/JPY-We- f- te auf den chselkur- EUR/JPY-- von 130 chselkur- f- Umsatz und das ses von Wechsel- sind ses von e- EBITDA 130 sind kurses Währungsef- 130 sind k- gegenüber 2018 Währungsef- von 130 fekte auf Währungsef- t- vernachlässig- fekte auf sind den Umsatz fekte auf e bar den Umsatz Währungs- und das den Umsatz und das effekte EBITDA und das EBITDA auf den gegenüber EBITDA gegenüber Umsatz 2018 gegenüber 2018 und das vernachläs- 2018 vernachläs- EBITDA sigbar vernachläs- sigbar gegenü- sigbar ber 2018 vernach- lässig- bar F- Circa 5 Circa 5 Circa 5 Circa 5 Circa 5 ->&- Prozent vom Prozent Prozent Prozent vom Prozent E Umsatz vom Umsatz vom Umsatz vom Umsatz Umsatz K- Gegenläufiger Gegenläufi- Gegenläu- Gegenläufi- Gegenläufi- ->o- Effekt auf das ger Effekt figer ger Effekt ger Effekt s- Einsparpotenzi- auf das Effekt auf das auf das t- al durch Einsparpo- auf das Einsparpo- Einsparpo- e- Lohnund tenzial Einspar- tenzial tenzial n- Gehaltssteige- durch potenzi- durch durch p- rungen sowie Lohnund al durch Lohnund Lohnund o- EUR 20 Mio. Gehalts- Lohnund Gehaltsstei- Gehalts- s- höhere steigerun- Gehalts- gerungen steigerun- i- Elektrizitäts- gen sowie steige- sowie EUR gen sowie t- kosten in EUR 20 rungen 20 Mio. EUR 20 i- Deutschland Mio. sowie höhere Mio. o- höhere EUR 20 Elektrizi- höhere n- Elektrizi- Mio. tätskosten Elektrizi- e- tätskosten höhere in tätskosten n in Elektri- Deutschland in Deutsch- zitäts- Deutsch- land kosten land in Deutsch- land A- Rund EUR 110 Rund EUR Rund EUR Rund EUR Rund EUR ->b- Mio. 110 Mio. 110 Mio. 110 Mio. 110 Mio. s- c- h- r- e- i- b- u- n- g- e- n E- Aufgrund Deutlich Deutlich Deutlich Deutlich ->B- erhöhter unter unter unter unter I- Abschreibungen Vorjahr Vorjahr Vorjahr Vorjahr T und höherer Elektrizitäts- kosten gut 10 Prozent unter Vorjahr S- Zwischen 15 Zwischen Zwischen Zwischen 10 Zwischen ->t- Prozent und 20 15 Prozent 15 Prozent und 10 Prozent e- Prozent und 20 Prozent 15 Prozent und 15 u- Prozent und 20 Prozent e- Prozent r- q- u- o- t- e F- Auf Besser als Besser Besser als Besser als ->i- Vorjahresni- Vorjahr als Vorjahr Vorjahr n- veau Vorjahr a- n- z- e- r- g- e- b- n- i- s I- Rund EUR 350 Rund EUR Rund EUR Rund EUR Rund EUR ->n- Mio. in 350 Mio. 350 Mio. 350 Mio. in 350 Mio. v- Kapazität, in in Kapazität, in e- Automatisie- Kapazität, Kapa- Automatisie- Kapazität, s- rung und Automati- zität, rung und Automati- t- Capabilities sierung Automati- Capabili- sierung i- und sierung ties und t- Capabili- und Capabili- i- ties Capabili- ties o- ties n- e- n N- Deutlich Klar Klar Klar Klar ->e- positiv, positiv, positiv, positiv, positiv, t- aufgrund jedoch um jedoch jedoch um jedoch um t- erhöhter circa EUR um circa circa EUR circa EUR o- Investitionen 150 Mio. EUR 180 180 Mio. 180 Mio. -- jedoch circa niedriger Mio. niedriger niedriger C- EUR 100 Mio. als 2018 niedri- als 2018 als 2018 a- unter Vorjahr ger als s- 2018 h- f- l- o- w E- Leicht unter Deutlich Deutlich Deutlich Deutlich ->r- Vorjahr unter unter unter unter g- Vorjahr Vorjahr Vorjahr Vorjahr e- b- n- i- s j- e A- k- t- i- e Siltronic AG - Kennzahlen Q3/2019 Gewinnund Verlustrechnung EUR Mio. Q1-Q3 Q1-Q3 Q3 Q2 Q1 Q3 2019 2018 2019 2019 2019 2018 Umsatzerlöse 966,0 1.068,5 299,8 311,8 354,4 379,8 EBITDA 318,7 428,6 91,5 100,0 127,2 160,2 EBITDA-Marge % 33,0 40,1 30,5 32,1 35,9 42,2 EBIT 241,6 358,8 63,6 74,6 103,4 138,0 EBIT-Marge % 25,0 33,6 21,2 23,9 29,2 36,3 Periodenergebnis 215,6 294,6 59,5 68,5 87,6 114,6 Ergebnis je Aktie EUR 6,31 9,19 1,65 1,98 2,68 3,53 Investitionen und Netto-Cashflow Investitionen in 266,5 141,3 88,6 105,1 72,8 62,8 Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Netto-Cashflow 72,4 272,7 -8,8 0,4 80,8 93,0 Bilanz EUR Mio. 30.9.2019 31.12.2018 Bilanzsumme 1.909,0 1.818,2 Eigenkapital 809,0 915,7 Eigenkapitalquote % 42,4 50,4 Nettofinanzvermögen 578,8 691,3 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren: Der Vorstand der Siltronic AG wird am 24. Oktober 2019 um 10.00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) durchführen. Diese wird über das Internet übertragen. Der Audio-Webcast wird live und als on-demand Version auf der Webseite von Siltronic verfügbar sein. Die aktuelle Investorenpräsentation (nur in englischer Sprache) und die Quartalsmitteilung sind ebenfalls auf der Siltronic-Webseite veröffentlicht. Kontakt: Petra Müller Leiterin Investor Relations & Communications Telefon +49 89 8564 3133 investor.relations@siltronic.com Unternehmensprofil: Siltronic ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten. Finanzdaten - nach IFRS, ungeprüft Siltronic AG - Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung EUR Mio. Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 2019 2018 2019 2018 Umsatzerlöse 299,8 379,8 966,0 1.068,5 Herstellungskosten -196,- -204,- -605,4 -616,7 1 8 Bruttoergebnis vom Umsatz 103,7 175,0 360,6 451,8 Vertriebskosten -8,8 -8,7 -26,1 -26,0 Forschungsund Entwicklungskosten -17,2 -16,7 -50,7 -50,2 Allgemeine Verwaltungskosten -6,7 -6,4 -21,0 -20,0 Sonstige betriebliche Erträge 8,4 10,2 31,9 60,8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -15,8 -15,4 -53,1 -57,6 Betriebsergebnis 63,6 138,0 241,6 358,8 Zinserträge 2,0 1,3 6,1 2,3 Zinsaufwendungen -0,5 -0,1 -1,7 -0,3 Übriges Finanzergebnis -0,5 -2,5 -1,0 -7,5 Finanzergebnis 1,0 -1,3 3,4 -5,5 Ergebnis vor Ertragsteuern 64,6 136,7 245,0 353,3 Ertragsteuern -5,1 -22,1 -29,4 -58,7 Periodenergebnis 59,5 114,6 215,6 294,6 davon auf Aktionäre der Siltronic AG 49,6 105,8 189,3 275,7 entfallend auf andere Gesellschafter entfallend 9,9 8,8 26,3 18,9 Ergebnis je Aktie in EUR 1,65 3,53 6,31 9,19 (unverwässert/verwässert) Siltronic AG - Konzernbilanz EUR Mio. 30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018 Immaterielle Vermögenswerte 22,7 22,7 22,2 Sachanlagen 887,7 587,1 683,9 Nutzungsrechte 1) 45,3 - - Wertpapiere und Festgelder 53,6 21,5 31,3 Sonstige finanzielle Vermögenswerte - 0,1 0,1 Sonstige nichtfinanzielle 0,4 - - Vermögenswerte Aktive latente Steuern 23,6 21,0 25,3 Langfristige Vermögenswerte 1.033,3 652,4 762,8 Vorräte 164,6 131,8 148,6 Forderungen aus Lieferungen und 135,7 167,4 156,3 Leistungen Vertragsvermögenswerte 19,2 20,2 19,4 Wertpapiere und Festgelder 315,7 355,5 403,8 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 1,6 47,6 46,8 Sonstige nichtfinanzielle 22,9 23,2 21,2 Vermögenswerte Ertragsteuerforderungen 4,9 2,9 1,8 Zahlungsmittel und 211,1 338,8 257,5 Zahlungsmitteläquivalente Kurzfristige Vermögenswerte 875,7 1.087,4 1.055,4 Summe Aktiva 1.909,0 1.739,8 1.818,2 Gezeichnetes Kapital 120,0 120,0 120,0 Kapitalrücklage 974,6 974,6 974,6 Gewinnrücklagen und Konzernergebnis 72,7 -64,1 33,4 Übrige Eigenkapitalposten -414,4 -208,4 -240,8 Auf die Aktionäre der Siltronic AG 752,9 822,1 887,2 entfallendes Eigenkapital Auf nicht beherrschende Anteile 56,1 19,6 28,5 entfallendes Eigenkapital Eigenkapital 809,0 841,7 915,7 Pensionsrückstellungen 565,6 373,6 362,3 Andere Rückstellungen 77,0 80,1 82,0 Ertragsteuerrückstellungen 13,8 4,5 14,0 Passive latente Steuern 2,6 1,7 1,7 Erhaltene Anzahlungen 140,7 182,3 175,2 Leasingverbindlichkeiten 1) 42,7 - - Sonstige finanzielle - 0,1 0,2 Verbindlichkeiten Langfristige Schulden 842,4 642,3 635,4 Andere Rückstellungen 15,4 11,3 14,5 Ertragsteuerrückstellungen und 24,4 29,0 27,8 -verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 112,5 91,6 96,6 Leistungen Erhaltene Anzahlungen 43,0 59,1 56,5 Leasingverbindlichkeiten 1) 2,9 - - Sonstige finanzielle 12,9 11,3 16,9 Verbindlichkeiten Sonstige nichtfinanzielle 46,5 53,5 54,8 Verbindlichkeiten Kurzfristige Schulden 257,6 255,8 267,1 Schulden 1.100,0 898,1 902,5 Summe Passiva 1.909,0 1.739,8 1.818,2 1) Bilanzierte Nutzungsrechte und Leasingverbindlichkeiten aufgrund der Erstanwendung von IFRS 16 "Leasingverhältnisse" Siltronic AG - Konzern-Kapitalflussrechnung EUR Mio. Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 2019 2019 2018 Periodenergebnis 59,5 215,6 294,6 Abschreibungen auf Anlagevermögen einschließlich 27,9 77,1 69,8 Wertminderungen und abzüglich Zuschreibungen Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und 2,1 -3,8 4,4 Erträge Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen 0,2 1,1 1,0 Zinsergebnis -1,5 -4,4 -2,0 Gezahlte Zinsen -0,4 -1,2 -0,3 Erhaltene Zinsen 1,4 4,5 1,3 Steueraufwand 5,1 29,4 58,7 Steuerzahlungen 8,2 -31,1 -46,9 Veränderung der Vorräte -3,8 -13,3 7,8 Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und -10,8 26,4 -5,1 Leistungen Veränderung der Vertragsvermögenswerte 2,7 0,8 -2,2 Veränderung der sonstigen Vermögenswerte 7,5 42,9 -34,1 Veränderung der Rückstellungen -16,3 -6,1 38,6 Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen -0,4 3,5 8,2 und Leistungen Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten ohne 8,5 -8,3 5,9 erhaltene Anzahlungen Veränderung der erhaltenen Anzahlungen -15,5 -48,5 171,5 Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 74,4 284,6 571,2 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und -98,7 -260,- -127,- immaterielle Vermögenswerte 7 1 Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und - - 0,1 immateriellen Vermögenswerten Auszahlungen für Wertpapiere und Festgelder -88,1 -322,- -475,- 8 7 Einzahlung aus Wertpapieren und Festgeldern 58,5 399,5 218,7 Cashflow aus Investitionstätigkeit -128,- -184,- -384,- 3 0 0 Dividende - -150,- -75,0 0 Tilgungsanteil von Leasingzahlungen -0,9 -2,5 - Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -0,9 -152,- -75,0 5 Veränderung aus Wechselkursänderungen 4,0 5,5 0,8 Veränderung der Zahlungsmittel und -50,8 -46,4 113,0 Zahlungsmitteläquivalente Stand am Periodenanfang 261,9 257,5 225,8 Stand am Periodenende 211,1 211,1 338,8 Ergänzende finanzielle Informationen EUR Mio. Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 2019 2019 2018 Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 74,4 284,6 571,2 Zahlungswirksame Veränderung der erhaltenen 15,5 48,5 -171,5 Anzahlungen Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und -98,7 -260,7 -127,0 immaterielles Anlagevermögen Netto-Cashflow -8,8 72,4 272,7 Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen des Vorstands der Siltronic AG basieren. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können wir nicht garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, welche solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im geschäftlichen Umfeld, Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die Einführung von Produkten, die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen, Akzeptanzprobleme bei neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie Veränderungen in der Unternehmensstrategie. Siltronic beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verantwortung für eine solche Aktualisierung. Diese Pressemitteilung enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht der Siltronic AG. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. 