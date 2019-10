Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Mangels frischer Impulse zeigen die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag keine klare Richtung. Nach leicht positiven Vorgaben der Wall Street überwiegen kleine Kursgewinne. Die Märkte warteten auf die weitere Entwicklung im US-chinesischen Handelsstreit und beim Brexit, heißt es. Für Kursbewegungen sorgt damit vornehmlich die Quartalsberichtssaison.

Tendenziell stützend wirke im Hintergrund die Erwartung, dass die US-Notenbank kommende Woche die Leitzinsen senke, während von der EZB im späteren Tagesverlauf am Donnerstag keine neuen Beschlüsse erwartet würden. Sie hatte bereits im vergangenen Monat Lockerungsmaßnahmen verkündet.

In Japan legt der Nikkei-Index um 0,6 Prozent zu auf 22.767 Punkte. In Hongkong und Sydney fallen die Gewinne etwas moderater aus, während Seoul und Schanghai kleine Verluste zeigen. In Schanghai bremse die Einschätzung etwas, dass Peking kurzfristig keine weiteren konjunkturstimulierenden Maßnahmen beschließen dürfte, so die Volkswirte von KGI Securities.

Kursrally bei Japan Display - Softbank-Kurs fällt weiter

Japan Display schießen um gut 10 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat seine Liquiditätsprobleme als beendet erklärt, nachdem es mit Geschäftspartnern bessere Zahlungsarrangements getroffen hat und weil ein Kunde für eine Finanzspritze im Volumen von 40 Milliarden Yen sorgt, in dem er eine Zahlung früher als sonst üblich leistet. Daneben erfreue Japan Display die Anleger mit einem offenbar gut ankommenden neuen Produkt sowie niedrigeren Kosten nach einem vorangegangenen deutlichen Stellenabbau, heißt es im Handel.

Softbank verlieren weiter, diesmal 2,7 Prozent, nach der kostspieligen Übernahme des mit Schwierigkeiten kämpfenden Büroraumvermieters Wework.

In Seoul machen SK Hynix mit einem Plus von gut 2 Prozent die Verluste wieder wett, die die Aktie am Vortag nach Vorlage der Quartalszahlen eingefahren hatte. Bei dem Chiphersteller war der Nettogewinn im dritten Quartal zwar um 89 Prozent eingebrochen, aber damit dennoch besser ausgefallen, als Analysten geschätzt hatten.

Qantas fallen um 3,6 Prozent zurück, nachdem die australische Fluglinie mitgeteilt hat, dass sie ergebnisseitig die Proteste für mehr Demokratie in Hongkong zu spüren bekomme. Quantitativ dürfte der Gewinn im ersten Halbjahr deswegen 25 Millionen Austral-Dollar niedriger ausfallen. Qantas will deshalb nun die Kapazitäten auf dem Hongkonger Flughafen reduzieren.

Kursgewinne verzeichnen Ölaktien, nachdem die Ölpreise am Vortag einen kräftigen Schub nach oben gemacht hatten. Auslöser war ein überraschender Rückgang der US-Lagervorräte. Während die Ölpreise im asiatischen Geschäft einen kleinen Teil der Gewinne wieder abgeben, verzeichnen Santos und Woodside in Sydney Aufschläge von je gut 2 Prozent. Inpex liegen in Tokio 1,3 Prozent höher und CNOOC in Hongkong 1 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.699,40 +0,39% +18,65% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.764,21 +0,61% +13,04% 08:00 Kospi (Seoul) 2.077,08 -0,17% +1,77% 08:00 Schanghai-Comp. 2.935,25 -0,22% +17,70% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.691,11 +0,47% +3,50% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.170,17 +0,82% +3,00% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.567,20 -0,10% -7,20% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:31 % YTD EUR/USD 1,1136 +0,0% 1,1133 1,1121 -2,9% EUR/JPY 120,92 -0,0% 120,94 120,53 -3,8% EUR/GBP 0,8622 +0,0% 0,8620 0,8649 -4,2% GBP/USD 1,2916 +0,0% 1,2914 1,2858 +1,4% USD/JPY 108,60 -0,0% 108,64 108,39 -1,0% USD/KRW 1170,41 -0,0% 1170,53 1172,52 +5,0% USD/CNY 7,0668 +0,0% 7,0656 7,0837 +2,7% USD/CNH 7,0629 -0,0% 7,0636 7,0815 +2,8% USD/HKD 7,8384 -0,0% 7,8413 7,8424 +0,1% AUD/USD 0,6847 -0,1% 0,6852 0,6838 -2,8% NZD/USD 0,6406 -0,2% 0,6421 0,6396 -4,6% Bitcoin BTC/USD 7.411,76 -0,3% 7.431,51 7.973,51 +99,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,53 55,97 -0,8% -0,44 +14,8% Brent/ICE 60,87 61,17 -0,5% -0,30 +9,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.492,73 1.492,10 +0,0% +0,63 +16,4% Silber (Spot) 17,57 17,57 -0,0% -0,00 +13,4% Platin (Spot) 923,26 917,00 +0,7% +6,26 +15,9% Kupfer-Future 2,67 2,67 -0,2% -0,01 +0,7% ===

