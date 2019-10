Überraschender Appell: Industrievertreter und Grünen-Politiker verlangen bessere Bedingungen für Finanzinvestoren zum Erreichen der deutschen Klimaziele.

Industrievertreter und Grünen-Politiker verlangen bessere Bedingungen für Finanzinvestoren zum Erreichen der deutschen Klimaziele. CEOs, Banker und Parteivertreter argumentieren gemeinsam, die Bundesregierung unterschätze, welch weitreichender Umbau der Wirtschaft dafür nötig sei. Nur auf Förderung durch den Staat zu setzen, führe nicht weit.

Der Vorstandschef von Airbus, Guillaume Faury, betont vor einem Treffen am Donnerstagabend mit Grünen-Bundestagsabgeordneten in Berlin, Investitionen in grundlegend neue Antriebe seien für die Flugzeugindustrie entscheidend. "Längerfristig wird nur eine neue Generation sauberer Technologien, einschließlich grüner Primärenergieträger, die Erwartungen der Gesellschaft erfüllen: die Dekarbonisierung unserer Industrie."

Die Unternehmen würden von der Regierung nicht beachtet, kritisiert der Chef des parteinahen Unternehmerzirkels Grüner Wirtschaftsdialog (GWD), Thomas Gambke. "Ohne privates Kapital in großem Umfang ...

