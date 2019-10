Am 24. Oktober 1929 fand der erste große Crash in New York statt. 16 % Dow-Verlust an einem Tag war der Anfang. Nach zweieinhalb Jahren waren es 82 % Dow-Verlust, was es noch nie gab. Der Dow sah vorher jedoch genauso aus wie der Dow zur Zeit. Daran knüpfen sich heute mit Sicherheit viele Erinnerungen und Vergleiche. Der kritische Punkt: Die globalen Schulden addieren sich zur Zeit auf 250 Billionen $ oder das dreifache der jährlichen Wirtschaftsleistung der ganzen Welt. jeder darf mitkombinieren.



